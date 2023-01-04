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Экономист назвал страну, которая выигрывает от войны в Украине

Из-за российского нападения, санкций против России, блокирования портов и постковидного периода мир оказался перед общим экономическим кризисом. Однако есть страна, которая извлекает пользу от таких глобальных сдвигов.

сегодня, 18:40
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Автор:

Slava Kot

Французский экономист и президент независимой консалтинговой компании ACDEFI Марк Туати считает, что Индия извлекла выгоду от российского вторжения в Украину. Азиатская страна получает дешевую нефть для своих нужд, а ее излишки может отправлять на экспорт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

Экономист назвал страну, которая выигрывает от войны в Украине

Президент России и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар утверждает, что мир находится на пороге изменений из-за российского вторжения в Украину. По мнению Джайшанкара, прозападный мир постепенно превращается в многоблоковость, где каждая страна выберет "особую политику, предпочтения и интересы".

Индия с начала полномасштабного вторжения, несмотря на давление США, Европы и нравственность, не осудила действия России в ООН, а превратила Москву в своего крупнейшего поставщика дешевой нефти. Азиатская страна вскоре перегонит по численности Китай, ведь почти 1,4 млрд населения. По мнению министра иностранных дел Индии, вопрос о санкциях не подлежит обсуждению, потому что дешевые энергоресурсы полезны для ежегодного роста экономики и возможности снизить бедность в стране.

"Проблемы Европы являются проблемами мира, но проблемы мира не являются проблемами Европы", – заявил Субраманьям Джайшанкар.

По мнению французского экономиста Марка Туати, Индия извлекла выгоду от войны в Украине, о чем он заявил в эфире телеканала BFM. Туати считает, что Индия продолжит сотрудничество с Россией и будет получать больше нефти для себя. Кроме того, азиатская страна переизбыток нефти сможет перерабатывать и транспортировать в другие страны, чем улучшит свое экономическое состояние.

Кроме российской нефти, Индия становится конкурентом Китая, откуда идут крупные корпорации из-за жестких карантинных мер и постоянного давления со стороны властей. По благоприятным прогнозам Индия сможет занять пятое место по экономике в мире, а к 2030 году станет третьей после США и Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Эрдогане, который хочет начать войну, чтобы спасти свое кресло президента Турции.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал причину, почему Украина победит в войне с Россией.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/31/world/asia/india-ukraine-russia.html
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