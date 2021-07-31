Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Это касается провинций Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на "Анадолу".

Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников

"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения", — заявил Эрдоган.





Как известно, 28 июля неподалеку провинции Анталия загорелись леса. Пожар распространился на территории близлежащих провинций. Среди причин, почему могло случиться возгорание, называют жаркую и сухую погоду.





По состоянию на сегодня, в стране удалось потушить 74 из 85 пожаров. В Министерстве сельского хозяйства Турции заявили, что пламя пытаются локализировать как с воздуха, так и з земли.

Кроме того, вчера Украина направила два своих пожарных самолета на помощью в тушении пожара. На борту летательных аппаратов находились опытные специалисты, которые имеют опыт работы в горных районах. Ранее они привлекались к тушению пожаров в Черногории, Грузии и Израиле. Всего к тушению пожаров в Турции было привлечено более четырех тысяч человек. Общая площадь на которую распространился огонь составляет 1500 гектаров.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что лесные пожары в Турции с быстрой скоростью распространяются и направляются к курортным городам. Накануне огонь достиг города Мармарис. Из-за близости пожара к жилым домам были эвакуированы туристы и персонал отелей. Из соседних провинций в город прибыло подкрепление, которое поможет ликвидировать возгорание. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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