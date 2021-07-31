logo
Русский Українська

BTC/USD

41694.19

ETH/USD

2460.41

LTC/USD

143.74

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

В стране удалось локализировать 74 из 85 пожаров

сегодня, 12:34
Автор:

Елизавета Черных

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Это касается провинций Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на "Анадолу". 

Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников

"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения", — заявил Эрдоган.

Как известно, 28 июля неподалеку провинции Анталия загорелись леса. Пожар распространился на территории близлежащих провинций. Среди причин, почему могло случиться возгорание, называют жаркую и сухую погоду. 

По состоянию на сегодня, в стране удалось потушить 74 из 85 пожаров. В Министерстве сельского хозяйства Турции заявили, что пламя пытаются локализировать как с воздуха, так и з земли. 

Кроме того, вчера Украина направила два своих пожарных самолета на помощью в тушении пожара. На борту летательных аппаратов находились опытные специалисты, которые имеют опыт работы в горных районах. Ранее они привлекались к тушению пожаров в Черногории, Грузии и Израиле.  Всего к тушению пожаров в Турции было привлечено более четырех тысяч человек. Общая площадь на которую распространился огонь составляет 1500 гектаров. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что лесные пожары в Турции с быстрой скоростью распространяются и направляются к курортным городам. Накануне огонь достиг города Мармарис. Из-за близости пожара к жилым домам были эвакуированы туристы и персонал отелей. Из соседних провинций в город прибыло подкрепление, которое поможет ликвидировать возгорание. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/erdogan-obyavil-rayony-lesnyh-pozharov-turtsii-1627718523.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ