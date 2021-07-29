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Главная Новости Мир Азия На турецкий город Мармарис перекинулся лесной пожар: люди бегут от огня (ВИДЕО)
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На турецкий город Мармарис перекинулся лесной пожар: люди бегут от огня (ВИДЕО)

Лесные пожары в турции подпираются к городам

сегодня, 17:42
Автор:

Денис Подставной








В Турции быстрыми темпами распространяются лесные пожары. Об этом пишет издание TRT Haber.

На турецкий город Мармарис перекинулся лесной пожар: люди бегут от огня (ВИДЕО)

Лесной пожар в Турции добрался до города Мармарис. Фото: Hurriyet

Как стало известно, сегодня, 29 июля, лесной пожар добрался до курортного турецкого города Мармарис. Пожар распространяется на обширную территорию. В опасный район отправили большое количество пожарных бригад и вертолетов. 

Из-за близости возгораний к жилым районам из отелей были эвакуированы гости и персонал. По словам Губернатора Муглы Орхан Тавлы из соседних провинций прибыло подкрепление для борьбы со стихией. Также он заявил, что государственные учреждения и сотрудники пытаются контролировать пожар. 

Тушением пожара в районе Мармариса занимаются 5 вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. На данный момент огнем охвачен лес рядом с жилыми домами и гостиницами. 

В Сети появляются фото и видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции лесные пожары подбираются к курортным городам. Жители некоторых районов Антальи были вынуждены покинуть своё жилье. Огонь добрался до города Манавгат. Там пламенем оказались охвачены центральные кварталы. В тушении пожара приняли участие даже местные жители, однако им мешает ветер, который позволяет возгоранию быстрее распространятся. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что турецкие города на побережье чёрного моря страдают от наводнений. Город архави и несколько близлежащих населённых пунктов оказались затопленными. К ним можно добраться только на лодке. Сообщается, что стихия унесла жизни шестерых человек, также несколько человек были объявлены пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/marmaristeki-yangin-buyuyor-598394.html
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