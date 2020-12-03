kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19328.98

ETH/USD

609.97

LTC/USD

89.10

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Эрдоган потребовал 50 тыс долл за моральный ущерб своей личности
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган потребовал 50 тыс долл за моральный ущерб своей личности

Президент Турции подал иск на одного из лидеров политической партии

сегодня, 14:31
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал компенсацию за моральный ущерб в 500 000 лир (63 727 долл) от лидера НРП Кылычдароглу за его заявления на собрании группы.

Эрдоган потребовал 50 тыс долл за моральный ущерб своей личности

Как сообщает турецкое издание NTV, после резкой реакции администрации было объявлено, что президент Эрдоган подал иск против председателя НРП Кылычдароглу.

Материал обновляется

Ранее "Комментарии" сообщали, что Интерпол предупредил об угрозах со стороны организованных преступных групп во время предстоящих кампаний вакцинации против Covid-19, включая поддельные вакцины и кражу расходных материалов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna500-bin-liralik-manevi-tazminat-davasi,-086ud2d00a3q-oS4hZIqg
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ