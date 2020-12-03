Эрдоган потребовал 50 тыс долл за моральный ущерб своей личности

Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал компенсацию за моральный ущерб в 500 000 лир (63 727 долл) от лидера НРП Кылычдароглу за его заявления на собрании группы.

Как сообщает турецкое издание NTV, после резкой реакции администрации было объявлено, что президент Эрдоган подал иск против председателя НРП Кылычдароглу.

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Ранее "Комментарии" сообщали, что Интерпол предупредил об угрозах со стороны организованных преступных групп во время предстоящих кампаний вакцинации против Covid-19, включая поддельные вакцины и кражу расходных материалов.

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