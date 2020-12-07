Эрдоган пригласил международных инвесторов "ощутить гостеприимство Турции"

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МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Президент Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией. Об этом пишет турецкое издание NTV.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент отметил, что международные инвесторы могут доверять Турции, благодаря вышеперечисленным достижениям.
Напомним, сегодня, 7 декабря, Эрдоган заявил, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье. Недавно президент Турции также потребовал компенсацию в 50 тысяч долларов от лидера оппозиционной партии за моральный ущерб. Оппонент раскритиковал Эрдогана на заседании, после чего получил иск в суд.
Ранее "Комментарии" сообщали, что службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.
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сегодня, 17:34
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// Кремль скрыл информацию о разговоре Путина с Меркель о Навальном..........POLUCHENA ZAPIS'' TELEFONNUX PEREGOVOROV ANGELU MERKEL'' I VLADIMIRA PUTINA...........============////////// PRIVET VLADIMIR/////////======...........===========//////////PRIVET ANGELA.......VU RESHULI KOGDA IA PRIEZSHAIU/////////======........========/////////////////DA V LIUBOE VREMIA PRIEZSHAI MU S EMMANUELEM RADU TEBIA VIDET''/////////======........==========///////////NORMANDSKII FORMAT.......A TAK XOCHETSIA PROSTO PRIEXAT'' V EVROPU KAK PROSTOI TURIST/////////////=======.........=========/////////// VLADIMIR MU VSE XOROSHO ORGANIZUEM......NE PERESHUVAI////////======.........==========///////////A CHTO S NAVAL''NUM.......NUSHNO ETU TEMU KAK=TO RESHUT''////////////======..........=========///////////TU XOCHESH'' VIDET'' NAVAL''NOGO V ROSSII/////////======............=========///////////TU PREKRASNO ZNAESH'' ANGELA KOGO IA XOCHU VIDET'' V ROSSII/////////=======..........============/////////////TAK NAM PRIZNAVAT'' OTRAVLENIE.......CHTO TU SKASHESH''///////////////========..........==========///////////NI V KOEM SLUCHAE.......U NEGO PANKREATIT///////////=========............=============/////////////IA PONIALA......MU DIPLOMATICHNO ZAMNEM ETU TEMU//////////========............=============//////////CHTO NASCHET ZELENSKOGO/////////=======..........========/////////////NU ONI NORMAL''NO OTRABATUVAIUT....... POROSHENKO I ZELENSKII XOROSHUE LIDERU.......UKRAINA NIKOGDA NE BUDET PREVOSXODIT'' ROSSIIU NI V CHEM/////////========........===========/////////////KAK XOROSHO CHTO MU PONIMAEM DRUG DRUGA ANGELA......KAK TAM EMMANUEL''/////////======........=========////////////// MU SHDEM TEBIA.......TU GDE XOCHESH'' VSTRECHI///////////=======........========//////////// BERLIN KONECHNO.......ON NAPOMINAET MNE MOLODOST''........NUSHNO SKAZAT'' LIUDIAM ANGELA PUBLICHNO CHTO=TO O DONBASSE/////////=======.........=========/////////////DA KONECHNO VLADIMIR.......TU MASTER OBNADESHUVAIUISHIX ZAIAVLENII........VSEGO XOROSHEGO.......MIRA I DOBRA ROSSII/////////=======.......=======///////////VSEGO XOROSHEGO........MIRA GERMANII////////////=======.. Ответить OBZ сегодня, 16:24 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// Турция не уступит Греции Средиземное море - Эрдоган.............================MU TREBUEM TRANSFORMATSUI EVROSOIUZA V //////////SSE////////////===SOEDINENNUE STRANU EVROPU........=============MU TREBUEM REALIZATSUI BRIUSSEL''SKIX GUMANISTICHESKIX MONOPOLIARNUX ANTIDESTRUKTIVISTKIX IDEALOV===DEMOKRATICHESKIX V 27 STRANAX EVROPU........==========MU TREBUEM VVEDENIIA 50=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI KRUPNOGO BIZNESA.........===========MU TREBUEM RAZVIVAT'' V 27=MI STRANAX ES 60=TI PROTSENTNOE OTECHESTVENNOE VUSOKOTEXNOLOGICHESKOE POTREBLENIE UCHITUVAIA SPETSUFIKU I VOZMOSHNOSTI EVRO=STRAN.......=========MU TREBUEM RAZVIVAT'' 40=KA PROTSENTNUI IMPORTNUI TOVAROPOTOK V 27=MI EVRO=STRANAX......=========MU TREBUEM VOZVRASHENIIA BRITANI V ES.......=========DSHONSONA V OTSTAVKU.......========MU TREBUEM SMENU DIKTATOROV MERKEL'' I ERDOGANA NA DEMOKRATICHESKIX PROBRIUSSEL''SKIX LIDEROV TSENIASHIX INTEGRATSUONNUE BRIUSSEL''SKIE VOZMOSHNOSTI NEMETSKOGO I TURERSKOGO NARODOV.......SREDIZEMNOE MORE DOLSHNO OBESPECHIVAT'' PROTSVETANIE GRECHESKOGO TURETSKOGO I VSEX NARODOV ZAVISIMUX OT =SREDIZEMNOMORSKIX EKONOMICHESKIX OTNOSHENII........=========MU PRIZUVAEM OB''EDINIAT'' CHELOVECHESTVO OSTRO NUSHDAIUSHEESIA V VECHNOM MIRE DEMOKRATII I PROTSVETANII........============ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....... Ответить OBZ сегодня, 16:01 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////// Зеленский оценил реформу децентрализации в Украине.........UKRAINSKIE VLASTI DOLSHNU PRAVOTSUROVAT'' NA VZIATKI VSEX CHINOVNIKOV I BIZNESNESMENOV PLATIASHIX PRI PERVOM PRESTUPLENII KRUPNUI SHTRAF===ETO BIZNESMENU A CHINOVNIK SRAZU UVOL''NIAETSIA......A ZAMECHENNUE V SISTEMATICHESKOM VOROVSTVE DOLSHNU SIDET'' V TIUR''ME I PLATIT'' POSHUZNENNUI SHTRAF UKRAINSKOMU NARODU===DEMOKRATICHESKOMU GOSUDARSTVU.......VLAST'' PRAVIASHEI PARTII DOLSHNA BUT'' SIL''NA I MGNOVENNA NA ISPOLNENIE RESHENII V KIEVE I NA MESTAX.......===========MU TREBUEM LIUSTRATSUI PUTINISTOV......========MU TREBUEM DEPORTATSUI AGRESSIVNUX PUTINISTOV V ZONU =SVOEI PUTINSKOI MECHTU= V =LDNR=.......========MU TREBUEM DEOLIGARXIZATSUI===OTDELENIIA BIZNESA OT VLASTI.........=========MU TREBUEM SOZDANIIA INSTITUTA =STANDARTIZATSUI= PRAVITEL''STVA NOVOGO TIPA SOTRUDNICHAIUSHEGO NAPRIAMUIU S BIZNESMENAMI BIUTSHETNIKAMI I NAEMNUMI RABOTNIKAMI RESHAIA SUSHNOSTNO ODNO===ETO STANOVLENIE EDINOI GARMONICHNO RAZVITOI DEMOKRATICHESKOI UKRAINU..........==========MU PRIZUVAEM K REALIZATSUI KONKURENTNOI POLITICHESKOI MIROLIUBIVOI BOR''BU MESHDU GOSPODINOM VLADIMIROM ZELENSKIM I OPPOZITSUONNUM LIDEROM GOSPOSHOI IULIEI TIMOSHENKO........A UKRAINSKII NAROD DOLSHEN RESHAT'' KTO VOZ''MET VLAST'' V 2021=2022=2023 GODAX I DALEE........TAKOVA DEMOKRATIIA===EDINSTVO I BOR''BA SINERGICHESKIX GUMANISTICHESKIX PROTIVOPOLOSHNOSTEI NEREALIZOVANNAIA V MALEISHEI STEPENI V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE.........============VLADIMIR ZELENSKII.....IULIIA TIMOSHENKO===VLASTNO=OPPOZITSUONNUI FUNDAMENT UKRAINSKOGO NARODA USTREMLENNOGO K STANOVLENIIU ISTINNOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI...... Ответить OBZ сегодня, 16:21 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////// Путін запевнив Меркель, що готовий продовжувати роботу в "нормандському форматі"...........=============MU TREBUEM OT DIKTATORA PUTINA PREKRATIT'' NEMEDLENNO UBIVAT'' NA DONBASSE UKRAINTSEV ROSSIIAN A TAKSHE PREDSTAVITELEI DRUGIX NARODOV........===========MU TREBUEM OT DIKTATORA PUTINA NEMEEDLENNOI LIKVIDATSUI =LDNR= I =PUTINSKOGO KRUMA= PRESTUPNUX ITOGOV NEDORAZVITOGO SISTEMNOGO UPRAVLENIIA ROSSII PORODIVSHEI OCHEREDNOGO DEMONA ZAXVATIVSHEGO VLAST'' VLADIMIRA PUTINA........=========MU TREBUEM VOSTANOVLENIIA UKRAINSKOI TERRITORIAL''NOI TSELOSTNOSTI SVOBODNOI OT VLIIANIIA IDEOLOGII PUTINIZMA===ABSOLIUTNOGO VSEPLANETARNOGO ZLA.......=======MU TREBUEM SMENUI PUTINSKOGO FASHUSTKOGO RESHUMA NA GUMANISTICHESKOE PRAVLENIE NOVOGO PREZIDENTA GOSPODINA GARRI KASPAROVA........=========MU TREBUEM USHESTOCHENIIA SANKTSUI NAPRAVLENNUX PROTIV LICHNO PUTINA I KREMLEVSKOGO ANTISLAVIANSKOGO ANTIROSSIISKOGO ANTIUKRAINSKOGO OKRUSHENIIA........==========MU TREBUEM LIKVIDATSUI PUTINSKIX VIZITOV V EVROSOIUZ V USA V ZAPADNUI MIR........===========LIKVIDATSUIA IDEOLOGII PUTINIZMA===VELICHAISHEE BLAGO DLIA VSEX STRAN I NARODOV........ Ответить OBZ сегодня, 16:20 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// В Кишиневе проходит акция протеста. Выйти на улицу призвала избранный президент Майя Санду..........KOLONII A ETO 190=STO STRAN DOLSHNU ISPOVEDOVAT'' 2=DVA KURSA===ETO BRIUSSEL''SKII VSEOB''EDINIAIUSHII VSERAZVIVAIUSHII GUMANISTICHESKII ANTIDESTRUKTIVISTKII ISTINNO DEMOKRATICHESKII VEKTOR A TAKSHE NEOBXODIMO OPIRAT''SIA NA PARADIGMU OSVOBOSHDENIIA OT VLIIANIIA VSEX =POLITSENTRICHNUX IMPERII=.......BRIUSSEL''SKOGO DEMOKRATICHESKOGO PROGRESSA NE SUSHESTVUET===ON===GUMANISTICHESKII VSEPLANETARNUI PROGRESS NIVELIROVAN FASHUSTKIMI GEGEMONISTICHESKIMI ZAXVATNICHESKIMI PRAVIASHIMI KRUGAMI MOSKVU PEKINA DELI BERLINA PARISHA LONDONA I VASHUNGTONA.........VOT TAKOI MRACHNUI MNOGOPOLIARNUI SATANINSKII REAL SUSHNOSTNO NE IZMENIVSHUISIA ZA 2000 LET OT KAZNI XRISTOVA===SAMOGO DOBROGO CHELOVEKA===PRARODITELIA STANOVLENIIA DOBROGO ZEMNOGO NARODA===CHELOVEKA........NE XOTIAT EGOISTU===PUTIN TRAMP TSZUN''PIN MERKEL'' MAKRON DSHONSON SOZDAVAT'' EDINOE DOBROE CHELOVECHESTVO LIKVIDIROVAVSHEE POLITICHESKUIU EKONOMICHESKUIU KUL''TURNUIU RELIGIOZNUIU MILITARISTICHESKUIU TERRITORIAL''NUIU I NATSUONAL''NUIU PROBLEMATIKU........NIKTO NE XOCHET DASHE OB''EDINIT'' XRISTIAN ZADEISTVUIA RELIGIIU VOOBSHE KAK =OPIUM DLIA BEDNUX= OBIAZANNUX POTERPET'' =NEMNOGO= DO SAMOGO KONTSA FIZICHESKOGO SUSHESTVOVANIIA ETO ZEMNOE BUTIE NAPOLNENNOE STRAXOM BESPRAVIEM BEDNOST''IU VRASSHDOI VOINOI I NASUIL''STVENNOI SMERT''IU........ESLI VU PROSHULI DO STAROSTI I VAS NE UBILI TO ETO NE NORMA A VEZENIE A RAN''SHE LIUDI 500 1000 LET NAZAD VOOBSHE NE DOSHUVALI DO STAROSTI POGIBAIA OT BOLEZNEI VOIN I BUTOVOGO NASILIIA.........=========MOLDAVSKII UKRAINSKII BELORUSSKII ROSSIISKII NARODU===OB''EDINIAITES'' NA MENTAL''NOM PROGRESSIVNOM DEMOKRATICHESKOM NEZAVISIMOM UROVNE PROTIV PUTINA MERKEL'' MAKRONA TRAMPA =PRONIZUVAIUSHIX = VAS IMPERIALIZMOM KOLONIALIZMOM OLIGARXIZMOM KORRUPTSUEI AVTORITARIZMOM SEPARATIZMOM TERRORIZMOM NATSUONAL=SHOVINIZMOM KOMUNIZMOM PREVRATIVSHUX SLAVIANSKII REGION V OTSTOINOE VUROSHDAIUSHEESIA BOLOTO.........KIEV===ETO BESTSENNUI BRILIANT===ANTIIMPERIALISTICHESKAIA REGIONAL''NAIA STOLITSA SLAVIANSKOGIO MIRA TSENIASHEGO BUDUSHIE BRIUSSEL''SKIE NADGOSUDARSTVENNUE UPRAVLENCHESKIE ISTINNO DEMOKRATICHESKIE GLOBAL''NUE IDEALU........VU CHITAETE SEICHAS O NASTOIASHEM DEMOKRATICHESKOM SOVERSHENSTVOVANII CHELOVECHESTVA A PUTIN =GONIT POLIT=PURGU= RASCHITANNUIU NA PERIOD PRESTUPNOI SHUZNI I VLASTI PUTINISTICHESKOGO RASHUSTKOGO FIURERA.........=========OB''EDINIAITES'' SLAVIANE VOKRUG GORODA KIEVA===VASHEI ISTINNOI DOBROI STOLITSU........DOSTOINUI PREKRASNUI SKROMNUI NEVELICHESTVENNUI NEVUSOKOMERNUI KIEV===DUSHA I SERDTSE SLAVIANSKOGO MIRA USTREMLENNOGO K STANOVLENIIU ISTINNOI BRIUSSEL''SKOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI......... Ответить 0 0 OBZ 6 дек. 2020 г., 18:09:27 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// Сегодня проходит второй тур выборов мэра Кривого Рога...........============UKRAINTSU===VU DOLSHNU IZBIRAT'' APOLITICHNOGO MERA GORODA I OBLASTI ISPOLNIAIUSHEGO EKONOMICHESKIE PRIKAZU GLAVU PRAVIASHEI PARTII A TAKSHE SILOVUE PRIKAZU POSLE RESHENIIA SUDA BESPARTIINOGO PREZIDENTA GLAVNOKOMANDUIUSHEGO SILOVUMI STRUKTURAMI.......PROBUV MAKSIMUM 2=DVA SROKA 10=AT'' LET NA MERSKOM POSTU ETOT CHELOVEK MOSHET NACHAT'' POLITICHESKUIU KAR''ERU VSTUPIV V LIUBUIU IZ KIEVSKIX TSENTRAL''NUX PARTII UPRAVLIAIUSHIX I KONTROLIRUIUSHIX VSE REGIONU UKRAINU........VSE MESTNUE POLITICHESKIE VUBORU I PARLAMENTU DOLSHNU UITI V PROSHLOE.......POSMOTRITE NA ISPANIIU===TAM DAVNO DOLSHNU BULI REALIZOVAT'' VUSHEPREDLOSHENNOE DLIA POLITIKO=EKONOMICHESKOGO UKREPLENIIA ISPANSKOGO KOROLEVSTVA.......Порт под Одессой продолжает бить рекорды........V UKRAINE NICHEGO PROGRESSIVNOGO =DLIA NARODA= NE PROISXODIT.......V UKRAINE OLIGARXI RAZOV''IUT PORTU I POSTAVIAT TUSIACHI PREDPRIIATII A UKRAINTSU===IZBIRATEL''NOE DEM=BOL''SHUNSTVO OSTANUTSIA BESPRAVNUMI I SAMUM NIZKOOPLATNUM KREPOSTNUM SKOTOM VUSHUVAIUSHIM NA 200=300 EVRO=DOLLAROV V MESIATS........SDELAITE TAKUIU ZARPLATU V USA V BRITANII V GERMANII =LIUDIAM= TAK ETI LIUDI USTROIAT SAMUE BESPOSHADNUE REVOLIUTSUI V ZAPADNOM MIRE TREBUIA DOSTOINUX USLOVII DLIA =SUSHESTVOVANIIA=......A V POST=REVOLIUTSUONNOI RABSKOI OLIGARXICHESKOI UKRAINE VSE TIXO I STABIL''NO===OLIGARXI POSADILI NA TRON OCHEREDNUIU SVOIU KUKLU===PREZIDENTA ZELENSKOGO OTSTAIVAIUSHEGO INTERESU 100=SOTNI BOGACHEI =IDUSHIX= V RUSLE KOLONIAL''NOI DOKTRINU DIKTUEMOI PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM I TRAMPOM................Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье?..........PROIZOSHLO VOPIIUSHEE===NATO FAKTICHESKI PODDERSHAL FASHUSTKUIU DIKTATORSKUIU NATSU=SHOVINISTICHESKUU ORBANOVSKUIU PRESTUPNUIU VENGRIIU OTLICHAIUSHUIUSIA OT PRESTUPNOI PUTINSKOI ROSSII LISH'' =MASSHTABAMI PRESTUPLENII=.........=========UKRAINTSU===VNIMATEL''NO SMOTRITE CHTO PROISXODIT===PUTIN MERKEL'' MAKRON IMPERSKI ZAXVATNICHESKI OLIGARXICHESKI SRASHENU I POSMOTRITE VO CHTO PRAVRASHEN SLAVIANSKII MIR===V KROVOTOCHASHUIU KLOAKU VONIAIUSHUIU DER''MOM NISHETU BESPRAVIIA VRASHDU VOINU I NASIL''STVENNOI SMERTI........NE VER''TE DESHEVOI EVRO I PUTINSKOI PROPAGANDE===NATO FAKTICHESKI RASKOLOT I BREXIT DOKAZUVAET ETO......TAKSHE EKSPERIMENT EVRO=OB''EDINENIIA STRAN NA PROGRESSIVNOI RAVNOPRAVNOI DEMOKRATICHESKOI OSNOVE POTERPEL POLNUI KRAX.......SOVREMENNUE VUSOKOTEXNOLOGICHESKIE NATSUSTU GERMANII I FRANTSUI PORABOTILI BOL''SHUNSTVO STRAN EVROSOIUZA SOZDAV BERLINSKUIU VUSOKOMERNUIU UPRAVLENCHESKUIU GEGEMONIIU.........USA I BRITANIIA TAKSHE BOL''NU IMPERIALISTICHESKIM VERXOVENSTVUIUSHIM VUSOKOMERIEM I DSHO BAIDEN NAVRIADLE IZMENIT PAGUBNOE =STATUS QVO= ZAPADNOGO XISHNICHESKOGO MIRA A ROSSIIA I KITAI NICHEM NE OTLICHAIUTSIA SUSHNOSTNO OT ZAPADNUX TIASHELOVESNUX STRAN NAUCHIVSHUXSIA LISH'' POVERXNOSTNOI =LICHNOSTNOI PSEVDODEMOKRATII=........ELITU USA BRITANII GERMANII LIUBIAT CHTOBU IXNIE SOIUZNIKI BULI IXNIMI KOLONIIAMI===TAKOVU POL''SHA CHEXIIA SLOVAKIIA ISPANIIA VENGRIIA RUMUNIIA A USHE LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU I OBIAZATEL''NO SLAVIANSKIE PLEMENA=== RABU ZAPISANU V VECHNUE 3=TRET''ESORTNUE MARIONETOCHNUE ANKLAVU........I ETO VSE REALIZUETSIA===SKORO 100=STO MILIONOV BESHENTSEV V GOD BUDUT SHTURMOVAT'' ZAPADNUI MIR NAPICHKANNUI NARKOTOI I PSEVDODEMOKRATICHESKIM VUROSHDENIEM........Президент поздравил военных с Днем ВСУ.........ZA GEROICHESKIMI SVOBODOLIUBIVUMI SPINAMI UKRAINSKIX VOINOV ORUDUET BANDA===PUTINISTU NA MESTAX I V KIEVE SHASHDUSHIE TOTAL''NO ZAXVATIT'' VLAST'' PROVOZGLASIV ROSSIIU SVOIM STRATEGICHESKIM DRUGOM I SOIUZNIKOM........LIKVIDATOR SLAVIANSKOGO MIRA PUTIN VKLADUVAET OGROMNUE DEN''GI V =GEOPOLITICHESKII RAZVOROT= UKRAINU V =OB''IATIIA FASHUSTKOGO DIKTATORSKOGO KREMLIA=........PUTIN ZADEISTVUET IZBIRATEL''NUI PARLAMENTSKII KAK BU DEMOKRATICHESKII INSTRTUMENTARII V SLAVIANSKOM MIRE CHTOBU SBEREGAT'' AVTOZAKOVSKUIU DIKTATURU OLIGARXIZM KOMMUNIZM NATSUIONAL=SHOVINIZM KORRUPTSUONIZM SEPARATIZM TERRORIZM I UKRAINSKIE POLIT=STRUKTURU =ZA SHUZN''= =ZA BUDUSHEE= =PARTIIA SHARIIA= =VOZROSHDENIE= =NASH KRAI= =MORSKAIA PARTIIA= =DOVERIAI DELAM= A TAKSHE CHASTICHNO =SLUGA NARODA= IAVLIAIUTSIA PROVODNIKAMI PUTINSKOGO PRESTUPNOGO KURSA NESOVMESTIMOGO SO STANOVLENIEM DEMOKRATII V STRANAX EXS=USSR.........PUTINIZATSUIA UKRAINU NABIRAET OBOROTU I POROSHENKO I ZATEM ZELENSKII FAKTICHESKI PODDERSHUVAIUT RAZVITIE EXS=REGIONALIZMA V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE.......TSUNICHNOMU ZAPADU NUSHEN OT PUTINA GAZ TRANZITNO PROXODIASHI CHEREZ UKRAINU IZOLIATSUIA KOTOROI OT ROSSII MOSHET PRIVESTI K LIKVIDATSUI TRANZITNOGO GAZOPROVODA POETOMU BERLIN I MOSKVA VERSHAT KURS RAZVOROTA UKRAINU V GEO=ORBITU VLIIANIIA PUTINSKOGO KREMLIA......UKRAINU INTEGRIRUIUSHUIUSIA KUDA UGODNO OSHUDAET KOLONIAL''NOE 3=TRERT''ESORTNOE RABSTVO POETOMU DLIA PRAVIASHIX OLIGARXO=KRUGOV MOSKOVII I BERLINII VASHNEE SBERECH'' GAZOVUI TRANZIT I LIUBUIU TORGOVLIU S KREMLEM ZADEISTVUIA EXS=REGIONAL''NOE DVISHENIE PRIXOD KOTOROGO K VLASTI UKREPIT TRANZITNUIU I TORGOVUIU KOLONIAL''NUIU ROL'' UKRAINU===ETO SAMOE VASHNOE VIDIAT V UKRAINE MOSKVA I BERLIN........MOSHNO TORGOVAT'' S ROSSIEI KAK ETO TSUNICHNO DELAET ZAPAD VUGODNO ISPOL''ZUIA DEN''GI DLIA UKREPLENIIA POLITICHESKOI DEMOKRATICHESKOI NEZAVISIMOSTI POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINU...... NO OCHEREDNAIA MARIONETKA VNESHNIX I VNUTRENNIX PORABOTITEL''NUX SIL===ZELENSKII POZDRAVLIAET UKRAINSKIX VOINOV S PRAZDNIKOM ODNOVREMENNO LOIAL''NO NABLIUDAIA ZA RASTUSHIM PROPUTINSKIM POLIT=GNOINIKOM V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE......=========UKRAINTSU===NEUSHELI MARIONETKI KREMLIA BUNDESTAGA I GOSDEPA DOLSHNU VSEGDA PRIXODIT'' K VLASTI V UKRAINE===POROSHENKO ZELENSKII===KTO SLEDUIUSHII===IURII BOIKO MEDVEDCHUK ILI NOVINSKII A MOSHET SHARIIA PRIVEZUT IZ LITVU NA PREZIDENTSTVO V UKRAINU===BERLIN OXOTNO DAET UBESHUSHE PUTINISTAM A NAD GUMANISTICHESKIMI ISTINNO BRIUSSEL''SKIMI POLITIKAMI BERLIN SADISTKI IZDEVAETSIA....... ...........========UKRAINTSU===TREBUITE V 2021 GODU PREZIDENTSKIX I PARLAMENTSKIX VUBOROV.......TREBUITE PRIXODA K VLASTI PROUKRAINSKOI POLIT-SILU /////////BAT''KIVSHUNA//////// LIDER KOTOROI IULIIA TIMOSHENKO ISKRENNE AKTSENTIRUET VNIMANIE NA PRESTUPNUIU DEIATEL''NOST'' V UKRAINE IMPERSKIX PORABOTITEL''NUX SIL ROSSII GERMANII USA KITAIA.......BUD''TE SVOBODNUMI UKRAINTSU OT =VSEX IMPERII=........MONOPOLIARNUI CHELOVECHNUI BRIUSSEL''===ETO IDEALISTICHESKAIA SVETLAIA MECHTA REALIZATSUIA KOTOROI ZABLOKIROVANA SATANINSKIMI MRAZIAMI===PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM DSHONSONOM TRAMPOM...........=========IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021.......==========S PRAZDNICHNUM DNEM VSY......... Ответить 0 0 OBZ 6 дек. 2020 г., 21:22:36 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Во время голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали больше 90 нарушений..............На выборах в Кривом Роге лидирует кандидат от ОПЗЖ Павлов, - данные экзитпола..........UKRAINSKIE =VUBORU= ===ETO IGRA V PSEVDODEMOKRATIIU POSREDSTVOM KOTOROI K VLASTI VSEGDA PRIXODIAT OLIGARXI I VSE BOL''SHE I BOL''SHE PUTINISTU.........ANTIUKRAINSKAIA STRUKTURA =ZA SHUZN''= ===ETO POLIT=DOCHKA =EDINOI fashustkoi ROSSII= POSREDSTVOM =VUBOROV= USTREMLIAET UKRAINSKII NAROD TUDA===V PUTINSKUIU ROSSIIU GDE NIKAKIX =VUBOROV= ABSOLIUTNO NE SUSHESTVUET........=VUBORU= V UKRAINE===ETO FAL''SIFIKATSUONNAIA SHURMA I FIKTSUIA===OLIGARXI VORU PUTINISTU===KOLONIAL''NUE MERZOSTI VNAGLUIU PRAVIAT UKRAINOI PRIKRUVAIAS'' =DEMOKRATICHESKIMI VUBORAMI= NEKIM =UVASHENIEM NARODA= NAPRAVLIAIUSHEGO SEBIA V BEZDNU AVTOZAKOVSKOGO BESPRAVNOGO RASHUZMA===ADSKOI GREMUCHEI SMESI SATANISKOGO PUTINSKO=ZIUGANOVSKO=SHURINOVSKOGO DIKTATA 20 LET URODUIUSHEGO I KALECHASHEGO ROSSIIU........PREDATEL'' POROSHENKO LOIAL''NO PODDERSHAL UKREPLENIE PUTINIZMA V POST=REVOLIUTSUONOI UKRAINE POTOMU CHTO EDINUI IMPERSKII SINDIKAT===PUTIN MERKEL'' MAKRON DAVILI NA UKRAINSKIE VLASTI.......A TO CHTO POROSHENKO KAK =GEROI= RAZVIVAL UKRAINSKUIU ARMIIU TO ETO POZVOLIALOS'' OSUSHESTVIT'' UKRAINE KAK KOLONII SOZDAIUSHEI LOKAL''NOE PROTIVOSTOIANIE BEDNUX NARODNUX UKRAINSKIX I ROSSIISKIX MASS UPRAVLIAEMUX BOGEMNUMI IMPERSKIMI ELITARNUMI KRUGAMI BOGATOE RAFINIROVANNOE MEN''SHUNSTVO KOTORUX===ROSSIISKOE UKRAINSKOE NEMETSKOE FRANTSUZSKOE AMERIKANSKOE SHADNO TORGOVALO I TORGUET DRUG S DRUGOM........STANOVLENIE UKRAINSKOI ARMII KAK CHASTI NEZAVISIMOI DEMOKRATICHESKOI UKRAINSKOI FORMATSUI===ETO MIF===POROSHENKO IMEL ZADANIE SOXRANIT'' UKRAINU KAK KOLONIIU I ON VUPOLNIL ETOT PRIKAZ......A PREZIDENT ZELENSKII===ETO PREDSTAVITEL'' SAMOI OLIGARXICHESKOI PRAVIASHEI PARTII A PO DRUGOMU V BURSHUAZNOI ANTINARODNOI UKRAINE BUT'' NE MOSHET......GONGADZE UBILI.......SHEREMETA UBILI===OLIGARXI BDITEL''NO SLEDIAT ZA OPASNUMI DLIA NIX LIDERAMI I POLIT=SILAMI........UKRAINSKIE VOINU===NAICHISTEISHUI OPLOT UKRAINSKOGO NARODA POGRUSHAEMOGO DESTRUKTIVNUMI PRESTUPNUMI ELEMENTAMI V REGRESSIVNOE PROSHLOE STREMIASHEESIA BUT'' NASTOIASHIM I DASHE BUDUSHIM SLAVIANSKOGO I VSEGO MIRA===ETO POLITSENTRIZM GEGEMONIZM IMPERIALIZM KOLONIALIZM OLIGARXIZM MILITARIZM AVTORITARIZM KORRUPTSUONIZM SEPARATIZM TERRORIZM NATSU=SHOVINIZM PUTINIZM EXS=REGIONALIZM MERKELIZM MAKRONIZM TRAMPIZM===PARAZITIZM===SATANIZM NESOVMESTIMUI SO STANOVLENIEM BRIUSSEL''SKOI GUMANNOI VSEMIRNOI TSUVILIZATSUI......... PONIMAETE==V 20 VEKE ONI===CHERCHIL'' RUZVEL''T STALIN GITLER NAZUVALI DRUG DRUGA VRAGAMI A TEPER'' V 21 VEKE IX VSEX NOVUX PRAVITELEI===PUTINA TSZUN''PINA TRAMPA MERKEL'' MAKRONA DSHONSONA NUSHNO NAZUVAT'' VRAGAMI NOVOGO CHELOVECHNOGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO MIRA KOTORUI VUSHE BLAGORODNEE I GORAZDO PROGRESSIVNEE USHERBNUX USTOEV SBEREGAEMUX PREDSTAVITELIAMI EGOISTICHESKIX KONTINENTAL''NUX TSENTROBESHNUX UPRAVLENCHESKIX EPITSENTROV........MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII MIROPORIADOK BUDET SUSHESTVOVAT'' VSEGDA===VSE CHELOVECHESKOE BUDUSHEE NO SEICHAS PRIXODITSIA DOKAZUVAT'' ETOI DESTRUKTIVNOI =PULI= =PLESENI= MARAIUSHEI GUMANISTICHESKII PROGRESS CHELOVEHESTVA CHTO ONA =PUL''= I =PLESEN''= EST'' POLITICHESKAIA REGRESSIVNAIA GRIAZ''........BUDUSHEE PREKRASNO GUMANNO MILOSERDNO I SOSTRADATEL''NO.......IA TAK PISHU POTOMU CHTO XOCHU CHTOBU MOI I VASHU DETI VNUKI PRAVNUKI PRAPRAVNUKI I 1.000.000 MILION A MOSHET I MILIARD RAZ POKOLENII PRAPRAVNUKOV SHULI V VECHNOM CHELOVECHNOM ZEMNOM EDINOM MIRE.......=============ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....... Ответить 0 0 OBZ 7 дек. 2020 г., 11:10:22 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// В мире увеличился объем продаж вооружений.........США залишаються лідерами на світовому ринку озброєнь, – звіт SIPRI..........США при Байдене будут продолжать поставку оружия Украине, - Кулеба..........USA REALIZOVALI NA SVOEI TERRITORII PREKRASNUIU IDEIU===ETO ////////////SOEDINENIE SHTATOV////////// NO EKSPORTIROVAT'' ETU IDEIU PO VSEMU MIRU IMPERIALISTICHESKII ZAXVATNICHESKII OLIGARXAT USA NE STAL.........EKSPORT VSERAZOBSHAIUSHEGO ORUSHUIA VOT CHTO INTERESUET I OPREDELIAET STRATEGIIU POVEDENIIA VOENNUX BIZNESMENOV USA PREVRATIVSHUX S DRUGIMI STRANAMI TIASHELOVESAMI NASHU PLANETU V MILITARISTICHESKUIU KLOAKU SAMOUNICHTOSHENIE KOTOROI ETO VOPROS VREMENI..........========VOT POETOMU UKRAINTSU BUL REALIZOVAN BREXIT===OLIGARXAT USA PONIAL ODNU PROGRESSIVNUIU ISTINU===PRI NAXOSHDENII BRITANII V EVROSOIUZE VOPROS SOZDANIIA /////////SOEDINENNUX STRAN EVROPU///////// NEOTVRATIM A PODOBNOE BLAGO POLNOST''IU IZMENIT===NACHNET IZMENIAT'' PARAZITICHESKII UKORENIVSHUISIA POLITSENTRICHNUI VARVARSKII MIROPORIADOK.......=DEMOKRATU= V USA =LIPOVUE= ONI =KOSIAT= POD DEMOKRATOV VERNO SLUSHA IMPERIALIZMU GEGEMONIZMU OLIGARXIZMU I MILITARIZMU.......A KTO PRISHEL K VLASTI POSLE =GOVORLIVOGO DEMOKRATA= OBAMU NESPOSOBNOGO UNICHTOSHUT'' ANTIDEMOKRATICHESKII OLIGARXIZM===OLIGARX USA TRAMP NENAVIDIASHII GUMANISTICHESKII MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII PROGRESS.......A KTO PRIIDET POSLE DSHO BAIDENA===PRAVIL''NO===OPIAT'' OLIGARX ILI MARIONETKA OLIGARXATA REALIZUIUSHEGO STABIL''NUI VSEMIRNUI =LOKAL''NUI= MILITARISTICHESKII POSHAR VUDELIAIUSHII =BOGEMNUMI OAZISAMI= INOPLANETNUE TERRITORII===USA EVROSOIUZ I BRITANSKOE SODRUSHESTVO STRAN........A LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU I SLAVIANE===ETO NEPOTREBNAIA KOLONIAL''NAIA VECHNAIA BIO=MASSOVAIA GRIAZ'' KOPOSHASHAIASIA V BESKONECHNOI TERRITORIAL''NO=NATSUONAL''NOI PROBLEMATIKE........=MLADSHUE BRAT''IA= ===OLIGARXAT KOLONIAL''NUX STRAN DOLSHNU OBESPECHIT'' =SEPARATISTKO=TERRORISTICHESKII PROGRESS= I PUTIN S MOSKOVSKOI BRATSKOI OLIGARXIEI =NOSOM ROIUT ZEMLIU= ZA 20 LET OGRABIV ROSSIIAN NA 2=DVA TRILIONA DOLLAROV.......TRAMP NE ZRIA NAZUVAL =VLADIMIRA KROVAVOGO= SVOIM DRUGOM PREDVARITEL''NO POSCHITAV TRILIONU DENESHEK VLOSHENNUX NUVORISHAMI MOSKOVII VO VRASHDEBNUE NENAVISTNUE DLIA BEDNOTU USA I TAKIE LIUBIMUE MILUE SIMPATISHNUE VSEM KREMLEVSKIM BURSHUIAM...........GOSDEP KREML'' I BUNDESTAG TIAGOTEIUT K OLIGARXICHESKOMU IMPERSKO=KOLONIAL''NOMU SRASHENIIU PREDANNO SBEREGAIA KOLONIAL''NUMI ANKLAVAMI SLAVIAN AZIATOV LATINOSOV I AFRIKANTSEV......PUTIN PRAKTICHESKI BEZROPOTNO SOGLASILSIA PREVRATIT'' SLAVIAN V KOLONIIU A VOIT TSZUN''PIN ZAARTACHILSIA I POSMOTRITE KAK ISTOCHAL IMPERSKII GNEV OLIGARX USA DONAL''D TRAMP NENAVIDIASHII PROIAVLENIE NEZAVISIMOSTI V LIUBOM VIDE........NU VOT UKRAINU USHE PREVRATILI V TOTAL''NO RABSKUIU STRANU BIZNESMENU KOTOROI SCHITAIUT =ZA SCHAST''E= IMET'' PRAVO PEREPRODAVAT'' VELIKUIU ARIISKUIU ZAPADNUIU V TOM CHISLE IAPONSKO=KOREISKUIU VUSOKOTEXNOLOGICHESKUIU PRODUKTSUIU........Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей.......A VOT ESHE POSMOTRITE NA ETIX LSHUVUX TSUNICHNUX KLOUNOV===MERKELISTOV===GERMANSKIX SOVREMENNUX FASHUSTOV PREVRATIVSHUX OKRUSHAIUSHIE =VELIKUIU AL''TERNATIVNO DLIA GERMANSKUIU GERMANIIU= EVRO=STRANU V OTSTOINUE MARIONETOCHNUE OTBROSU......=======MERKEL''===GDE POL''SKII AVTOPROM===RODNOI A NE RABSKII KAK V ISPANII V CHEXII I V RUMUNII KANAIUSHIX POD PROTEKTORATOM =NEMETSKOI VUSOKOTEXNOLOGICHESKOI ARIISKOI MUSLI=........GDE POL''SKIE OTECHESTVENNUE AVTOMOBILI TV TELEFONU STIRAL''NUE MASHUNU XOLODIL''NIKI FENU PULESOSU MOTOTSUKLU MOPEDU===GDE VSE ETO.......ETO VSE V GERMANII===EKONOMKA KOTOROI POSTOIANNO RASTET I RABSKII SKOT===POLIAKI VENGRU CHEXI SLOVAKI RUMUNU BOLGARU SCHITAIUT =SCHASTLIVUE MINUTU= PROVEDENNUE NA ZAVODAX I FABRIKAX VELIKOI GERMANII........=========MERZOTA DIKTATORSKAIA IMPERSKAIA OLIGARXICHESKAIA PSEVDOKOMMUNISTICHESKAIA===PUTIN TSZUN''PIN TRAMP MERKEL''' MAKRON DSHONSON===POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI....... //////////SOEDINENNUE STRANU EVROPU///////// OBIAZATEL''NO BUDUT SOZDANU POLOSHUV NACHALO NOVOMU BLAGORODNOMU CHELOVECHNOMU MIROZDANIIU LIKVIDIROVAVSHEMU VSIU POLIT=GRIAZ'' PRAVIASHEI SEICHAS RAZOBSHENNUM OZLOBLENNUM NERAVNOMERNO RAZVITUM BOL''NUM CHELOVECHESTVOM........=========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....... Ответить 0 0 OBZ 7 дек. 2020 г., 12:07:55 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// MNOGOSTRADAL''NUIU UKRAINU FAKTICHESKI UNICHTOSHAIUT KAK DIKAIA POST=KOMMUNISTICHESKAIA MOSKOVIIA PORODIVSHAIA NOVOGO DEGENERATIVNOGO MONSTRA===LIUDOEDA I STRANOEDA PUTINA TAK I PSEVDODRUZ''IA PREDSTAVLIAIUSHIE NOVUIU =ANTANTU= 21 VEKA===GERMANIIA FRANTSUIA USA BRITANIIA IAPONIIA===VSE VMESTE ETI TVARI NENAVIDIAT STANOVLENIE PROTSVETAIUSHEI DEMOKRATICHESKOI VSESTORONNE RAZVITOI BOGATOI UKRAINU........PUTINISTICHESKII KREMLEVSKII GOBLIN FAKTICHESKI UNICHTOSHAET UKRAINU A TO CHTO NE UNICHTOSHENO DOLSHNO BUT'' POLITICHESKI EKONOMICHESKI I KIL''TURNO PORABOSHENO IDEOLOGIEI PUTINIZMA===GITLEROVSKO=STALINSKIM RASHUSTKIM REIXOM........V SVOIU OCHERED'' DRUGIE PORABOTITELI===ANGLO=SAKSONSKIE FASHUSTU VUKACHIVAIUT IZ UKRAINU VSE FINANSOVUE RESURSU I PUTIN TAK TOSHE DELAET CHTOBU ZATEM VPARIT'' UKRAINSKOMU NARODU OCHEREDNUE KREPOSTNUE BESPOLEZNUE DLIA RAZVITIIA TRANSHU MVF I EVRO=BANKA......TAKSHE OLIGARXAT ROSSII I ZAPADA OBOSHAET DESHEVUIU RABSKUIU UKRAINSKUIU SILU===UKRO=OLIGARXAT SOZDAL V UKRAINE CHUDOVISHNUE PROIZVODSTVENNUE OTNOSHENIIA POETOMU PROSTUE UKRAINSKIE TRUSHENNIKI SCHITAIUT ZA SCHAST''E POEXAT'' STROITEL''NUMI I POLEVUMI KLUBNICHNUMI BATRAKAMI NA IMPERSKIE KREMLEVSKIE I ANGLO=SAKSONSKIE POLIA.......A VOT KRASIVEISHUX UKRAINSKIX MOLODUX SHESHIN ISKRENNE OBOSHAIUT BOGATEN''KIE ROSSIIANE I PREDSTAVITELI ANGLO=SAKSONSKOGO MIRA===UKRAINKI ROSHAIUT ROSSIIANAM I ZAPADNUM BIURGERAM CHISTOKROVNUX IMPERSKIX ARIITSEV........IA ZNAL 3=TREX UKRAINOK VUSHEDSHUX ZAMUSH ZA ISPANTSEV I MNOSHESTVO UKRAINOK VUSHEDSHUX ZAMUSH ZA BEL''GIITSEV NO IA USHE IX ZABUL.......A VOT ISPANSKIE SLUCHAI IA XOROSHO POMNIU===KAK ISPANTSU KUPIVSHUE LEKSUS I MERSEDES OTKRUVALI DVERI UKRAINSKIM ISPANSKIM SEN''IORAM RODIVSHUE NASTOIASHIX ISPANTSEV........========VOT TAK UKRAINTSU VAS USHE PREVRATILI V DONORSKII RAZNOOBRAZNUI SKOT.......A UKRAINA===ETO PSEVDOSTRANA V KOTOROI OSTAVILI FLAG GIMN I GERB........=======BERITE KURS UKRAINTSU NA OSVOBOSHDENIE OT VLIIANIIA =VSEX IMPERII=.......=======UVASHAEMUI UKRAINSKII NAROD===BUD''TE NEZAVISIMUMI DEMOKRATICHNUMI I SAMODOSTATOCHNUMI====IULIIA TIMOSHENKO===PROUKRAINSKII PREZIDENT NEZAVISIMOI UKRAINU 2021....... Источник: https://world.comments.ua/news/europe/turciya-ne-ustupit-grecii-sredizemnoe-more---erdogan-666712.html?utm_source=ukrnet