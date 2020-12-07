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Татьяна Лозовенко
Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье, заявил президент Тайип Эрдоган в понедельник, когда министры иностранных дел Европейского Союза встретились в Брюсселе для обсуждения этого вопроса. Об этом пишет Reuters.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Эрдоган добавил, что Турция хочет переговоров, чтобы уладить конфликт с континентальными шельфами и правами на потенциальные энергоресурсы. Министры ЕС должны были оценить основания для санкций против Турции. В четверг они решат, следует ли принимать меры после того, как Турция отправила судно в воды, на которые претендует Греция.
Однако Турция не допустит проявления пиратского менталитета других стран, как заявил президент.
Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Саудовской Аравии зафиксировали самый большой ураган в истории страны. Видимость упала до нуля из-за торнадо. Недавно президент Турции также потребовал компенсацию в 50 тысяч долларов от лидера оппозиционной партии за моральный ущерб. Оппонент раскритиковал Эрдогана на заседании, после чего получил иск в суд.
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// Турция не уступит Греции Средиземное море - Эрдоган.............================MU TREBUEM TRANSFORMATSUI EVROSOIUZA V //////////SSE////////////===SOEDINENNUE STRANU EVROPU........=============MU TREBUEM REALIZATSUI BRIUSSEL''SKIX GUMANISTICHESKIX MONOPOLIARNUX ANTIDESTRUKTIVISTKIX IDEALOV===DEMOKRATICHESKIX V 27 STRANAX EVROPU........==========MU TREBUEM VVEDENIIA 50=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI KRUPNOGO BIZNESA.........===========MU TREBUEM RAZVIVAT'' V 27=MI STRANAX ES 60=TI PROTSENTNOE OTECHESTVENNOE VUSOKOTEXNOLOGICHESKOE POTREBLENIE UCHITUVAIA SPETSUFIKU I VOZMOSHNOSTI EVRO=STRAN.......=========MU TREBUEM RAZVIVAT'' 40=KA PROTSENTNUI IMPORTNUI TOVAROPOTOK V 27=MI EVRO=STRANAX......=========MU TREBUEM VOZVRASHENIIA BRITANI V ES.......=========DSHONSONA V OTSTAVKU.......========MU TREBUEM SMENU DIKTATOROV MERKEL'' I ERDOGANA NA DEMOKRATICHESKIX PROBRIUSSEL''SKIX LIDEROV TSENIASHIX INTEGRATSUONNUE BRIUSSEL''SKIE VOZMOSHNOSTI NEMETSKOGO I TURERSKOGO NARODOV.......SREDIZEMNOE MORE DOLSHNO OBESPECHIVAT'' PROTSVETANIE GRECHESKOGO TURETSKOGO I VSEX NARODOV ZAVISIMUX OT =SREDIZEMNOMORSKIX EKONOMICHESKIX OTNOSHENII........=========MU PRIZUVAEM OB''EDINIAT'' CHELOVECHESTVO OSTRO NUSHDAIUSHEESIA V VECHNOM MIRE DEMOKRATII I PROTSVETANII........============ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK.......
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// MNOGOSTRADAL''NUIU UKRAINU FAKTICHESKI UNICHTOSHAIUT KAK DIKAIA POST=KOMMUNISTICHESKAIA MOSKOVIIA PORODIVSHAIA NOVOGO DEGENERATIVNOGO MONSTRA===LIUDOEDA I STRANOEDA PUTINA TAK I PSEVDODRUZ''IA PREDSTAVLIAIUSHIE NOVUIU =ANTANTU= 21 VEKA===GERMANIIA FRANTSUIA USA BRITANIIA IAPONIIA===VSE VMESTE ETI TVARI NENAVIDIAT STANOVLENIE PROTSVETAIUSHEI DEMOKRATICHESKOI VSESTORONNE RAZVITOI BOGATOI UKRAINU........PUTINISTICHESKII KREMLEVSKII GOBLIN FAKTICHESKI UNICHTOSHAET UKRAINU A TO CHTO NE UNICHTOSHENO DOLSHNO BUT'' POLITICHESKI EKONOMICHESKI I KIL''TURNO PORABOSHENO IDEOLOGIEI PUTINIZMA===GITLEROVSKO=STALINSKIM RASHUSTKIM REIXOM........V SVOIU OCHERED'' DRUGIE PORABOTITELI===ANGLO=SAKSONSKIE FASHUSTU VUKACHIVAIUT IZ UKRAINU VSE FINANSOVUE RESURSU I PUTIN TAK TOSHE DELAET CHTOBU ZATEM VPARIT'' UKRAINSKOMU NARODU OCHEREDNUE KREPOSTNUE BESPOLEZNUE DLIA RAZVITIIA TRANSHU MVF I EVRO=BANKA......TAKSHE OLIGARXAT ROSSII I ZAPADA OBOSHAET DESHEVUIU RABSKUIU UKRAINSKUIU SILU===UKRO=OLIGARXAT SOZDAL V UKRAINE CHUDOVISHNUE PROIZVODSTVENNUE OTNOSHENIIA POETOMU PROSTUE UKRAINSKIE TRUSHENNIKI SCHITAIUT ZA SCHAST''E POEXAT'' STROITEL''NUMI I POLEVUMI KLUBNICHNUMI BATRAKAMI NA IMPERSKIE KREMLEVSKIE I ANGLO=SAKSONSKIE POLIA.......A VOT KRASIVEISHUX UKRAINSKIX MOLODUX SHESHIN ISKRENNE OBOSHAIUT BOGATEN''KIE ROSSIIANE I PREDSTAVITELI ANGLO=SAKSONSKOGO MIRA===UKRAINKI ROSHAIUT ROSSIIANAM I ZAPADNUM BIURGERAM CHISTOKROVNUX IMPERSKIX ARIITSEV........IA ZNAL 3=TREX UKRAINOK VUSHEDSHUX ZAMUSH ZA ISPANTSEV I MNOSHESTVO UKRAINOK VUSHEDSHUX ZAMUSH ZA BEL''GIITSEV NO IA USHE IX ZABUL.......A VOT ISPANSKIE SLUCHAI IA XOROSHO POMNIU===KAK ISPANTSU KUPIVSHUE LEKSUS I MERSEDES OTKRUVALI DVERI UKRAINSKIM ISPANSKIM SEN''IORAM RODIVSHUE NASTOIASHIX ISPANTSEV........========VOT TAK UKRAINTSU VAS USHE PREVRATILI V DONORSKII RAZNOOBRAZNUI SKOT.......A UKRAINA===ETO PSEVDOSTRANA V KOTOROI OSTAVILI FLAG GIMN I GERB........=======BERITE KURS UKRAINTSU NA OSVOBOSHDENIE OT VLIIANIIA =VSEX IMPERII=.......=======UVASHAEMUI UKRAINSKII NAROD===BUD''TE NEZAVISIMUMI DEMOKRATICHNUMI I SAMODOSTATOCHNUMI====IULIIA TIMOSHENKO===PROUKRAINSKII PREZIDENT NEZAVISIMOI UKRAINU 2021.........
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// В мире увеличился объем продаж вооружений.........США залишаються лідерами на світовому ринку озброєнь, – звіт SIPRI..........США при Байдене будут продолжать поставку оружия Украине, - Кулеба..........USA REALIZOVALI NA SVOEI TERRITORII PREKRASNUIU IDEIU===ETO ////////////SOEDINENIE SHTATOV////////// NO EKSPORTIROVAT'' ETU IDEIU PO VSEMU MIRU IMPERIALISTICHESKII ZAXVATNICHESKII OLIGARXAT USA NE STAL.........EKSPORT VSERAZOBSHAIUSHEGO ORUSHUIA VOT CHTO INTERESUET I OPREDELIAET STRATEGIIU POVEDENIIA VOENNUX BIZNESMENOV USA PREVRATIVSHUX S DRUGIMI STRANAMI TIASHELOVESAMI NASHU PLANETU V MILITARISTICHESKUIU KLOAKU SAMOUNICHTOSHENIE KOTOROI ETO VOPROS VREMENI..........========VOT POETOMU UKRAINTSU BUL REALIZOVAN BREXIT===OLIGARXAT USA PONIAL ODNU PROGRESSIVNUIU ISTINU===PRI NAXOSHDENII BRITANII V EVROSOIUZE VOPROS SOZDANIIA /////////SOEDINENNUX STRAN EVROPU///////// NEOTVRATIM A PODOBNOE BLAGO POLNOST''IU IZMENIT===NACHNET IZMENIAT'' PARAZITICHESKII UKORENIVSHUISIA POLITSENTRICHNUI VARVARSKII MIROPORIADOK.......=DEMOKRATU= V USA =LIPOVUE= ONI =KOSIAT= POD DEMOKRATOV VERNO SLUSHA IMPERIALIZMU GEGEMONIZMU OLIGARXIZMU I MILITARIZMU.......A KTO PRISHEL K VLASTI POSLE =GOVORLIVOGO DEMOKRATA= OBAMU NESPOSOBNOGO UNICHTOSHUT'' ANTIDEMOKRATICHESKII OLIGARXIZM===OLIGARX USA TRAMP NENAVIDIASHII GUMANISTICHESKII MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII PROGRESS.......A KTO PRIIDET POSLE DSHO BAIDENA===PRAVIL''NO===OPIAT'' OLIGARX ILI MARIONETKA OLIGARXATA REALIZUIUSHEGO STABIL''NUI VSEMIRNUI =LOKAL''NUI= MILITARISTICHESKII POSHAR VUDELIAIUSHII =BOGEMNUMI OAZISAMI= INOPLANETNUE TERRITORII===USA EVROSOIUZ I BRITANSKOE SODRUSHESTVO STRAN........A LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU I SLAVIANE===ETO NEPOTREBNAIA KOLONIAL''NAIA VECHNAIA BIO=MASSOVAIA GRIAZ'' KOPOSHASHAIASIA V BESKONECHNOI TERRITORIAL''NO=NATSUONAL''NOI PROBLEMATIKE........=MLADSHUE BRAT''IA= ===OLIGARXAT KOLONIAL''NUX STRAN DOLSHNU OBESPECHIT'' =SEPARATISTKO=TERRORISTICHESKII PROGRESS= I PUTIN S MOSKOVSKOI BRATSKOI OLIGARXIEI =NOSOM ROIUT ZEMLIU= ZA 20 LET OGRABIV ROSSIIAN NA 2=DVA TRILIONA DOLLAROV.......TRAMP NE ZRIA NAZUVAL =VLADIMIRA KROVAVOGO= SVOIM DRUGOM PREDVARITEL''NO POSCHITAV TRILIONU DENESHEK VLOSHENNUX NUVORISHAMI MOSKOVII VO VRASHDEBNUE NENAVISTNUE DLIA BEDNOTU USA I TAKIE LIUBIMUE MILUE SIMPATISHNUE VSEM KREMLEVSKIM BURSHUIAM...........GOSDEP KREML'' I BUNDESTAG TIAGOTEIUT K OLIGARXICHESKOMU IMPERSKO=KOLONIAL''NOMU SRASHENIIU PREDANNO SBEREGAIA KOLONIAL''NUMI ANKLAVAMI SLAVIAN AZIATOV LATINOSOV I AFRIKANTSEV......PUTIN PRAKTICHESKI BEZROPOTNO SOGLASILSIA PREVRATIT'' SLAVIAN V KOLONIIU A VOIT TSZUN''PIN ZAARTACHILSIA I POSMOTRITE KAK ISTOCHAL IMPERSKII GNEV OLIGARX USA DONAL''D TRAMP NENAVIDIASHII PROIAVLENIE NEZAVISIMOSTI V LIUBOM VIDE........NU VOT UKRAINU USHE PREVRATILI V TOTAL''NO RABSKUIU STRANU BIZNESMENU KOTOROI SCHITAIUT =ZA SCHAST''E= IMET'' PRAVO PEREPRODAVAT'' VELIKUIU ARIISKUIU ZAPADNUIU V TOM CHISLE IAPONSKO=KOREISKUIU VUSOKOTEXNOLOGICHESKUIU PRODUKTSUIU........Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей.......A VOT ESHE POSMOTRITE NA ETIX LSHUVUX TSUNICHNUX KLOUNOV===MERKELISTOV===GERMANSKIX SOVREMENNUX FASHUSTOV PREVRATIVSHUX OKRUSHAIUSHIE =VELIKUIU AL''TERNATIVNO DLIA GERMANSKUIU GERMANIIU= EVRO=STRANU V OTSTOINUE MARIONETOCHNUE OTBROSU......=======MERKEL''===GDE POL''SKII AVTOPROM===RODNOI A NE RABSKII KAK V ISPANII V CHEXII I V RUMUNII KANAIUSHIX POD PROTEKTORATOM =NEMETSKOI VUSOKOTEXNOLOGICHESKOI ARIISKOI MUSLI=........GDE POL''SKIE OTECHESTVENNUE AVTOMOBILI TV TELEFONU STIRAL''NUE MASHUNU XOLODIL''NIKI FENU PULESOSU MOTOTSUKLU MOPEDU===GDE VSE ETO.......ETO VSE V GERMANII===EKONOMKA KOTOROI POSTOIANNO RASTET I RABSKII SKOT===POLIAKI VENGRU CHEXI SLOVAKI RUMUNU BOLGARU SCHITAIUT =SCHASTLIVUE MINUTU= PROVEDENNUE NA ZAVODAX I FABRIKAX VELIKOI GERMANII........=========MERZOTA DIKTATORSKAIA IMPERSKAIA OLIGARXICHESKAIA PSEVDOKOMMUNISTICHESKAIA===PUTIN TSZUN''PIN TRAMP MERKEL''' MAKRON DSHONSON===POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI....... //////////SOEDINENNUE STRANU EVROPU///////// OBIAZATEL''NO BUDUT SOZDANU POLOSHUV NACHALO NOVOMU BLAGORODNOMU CHELOVECHNOMU MIROZDANIIU LIKVIDIROVAVSHEMU VSIU POLIT=GRIAZ'' PRAVIASHEI SEICHAS RAZOBSHENNUM OZLOBLENNUM NERAVNOMERNO RAZVITUM BOL''NUM CHELOVECHESTVOM........=========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK.....
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Во время голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали больше 90 нарушений..............На выборах в Кривом Роге лидирует кандидат от ОПЗЖ Павлов, - данные экзитпола..........UKRAINSKIE =VUBORU= ===ETO IGRA V PSEVDODEMOKRATIIU POSREDSTVOM KOTOROI K VLASTI VSEGDA PRIXODIAT OLIGARXI I VSE BOL''SHE I BOL''SHE PUTINISTU.........ANTIUKRAINSKAIA STRUKTURA =ZA SHUZN''= ===ETO POLIT=DOCHKA =EDINOI fashustkoi ROSSII= POSREDSTVOM =VUBOROV= USTREMLIAET UKRAINSKII NAROD TUDA===V PUTINSKUIU ROSSIIU GDE NIKAKIX =VUBOROV= ABSOLIUTNO NE SUSHESTVUET........=VUBORU= V UKRAINE===ETO FAL''SIFIKATSUONNAIA SHURMA I FIKTSUIA===OLIGARXI VORU PUTINISTU===KOLONIAL''NUE MERZOSTI VNAGLUIU PRAVIAT UKRAINOI PRIKRUVAIAS'' =DEMOKRATICHESKIMI VUBORAMI= NEKIM =UVASHENIEM NARODA= NAPRAVLIAIUSHEGO SEBIA V BEZDNU AVTOZAKOVSKOGO BESPRAVNOGO RASHUZMA===ADSKOI GREMUCHEI SMESI SATANISKOGO PUTINSKO=ZIUGANOVSKO=SHURINOVSKOGO DIKTATA 20 LET URODUIUSHEGO I KALECHASHEGO ROSSIIU........PREDATEL'' POROSHENKO LOIAL''NO PODDERSHAL UKREPLENIE PUTINIZMA V POST=REVOLIUTSUONOI UKRAINE POTOMU CHTO EDINUI IMPERSKII SINDIKAT===PUTIN MERKEL'' MAKRON DAVILI NA UKRAINSKIE VLASTI.......A TO CHTO POROSHENKO KAK =GEROI= RAZVIVAL UKRAINSKUIU ARMIIU TO ETO POZVOLIALOS'' OSUSHESTVIT'' UKRAINE KAK KOLONII SOZDAIUSHEI LOKAL''NOE PROTIVOSTOIANIE BEDNUX NARODNUX UKRAINSKIX I ROSSIISKIX MASS UPRAVLIAEMUX BOGEMNUMI IMPERSKIMI ELITARNUMI KRUGAMI BOGATOE RAFINIROVANNOE MEN''SHUNSTVO KOTORUX===ROSSIISKOE UKRAINSKOE NEMETSKOE FRANTSUZSKOE AMERIKANSKOE SHADNO TORGOVALO I TORGUET DRUG S DRUGOM........STANOVLENIE UKRAINSKOI ARMII KAK CHASTI NEZAVISIMOI DEMOKRATICHESKOI UKRAINSKOI FORMATSUI===ETO MIF===POROSHENKO IMEL ZADANIE SOXRANIT'' UKRAINU KAK KOLONIIU I ON VUPOLNIL ETOT PRIKAZ......A PREZIDENT ZELENSKII===ETO PREDSTAVITEL'' SAMOI OLIGARXICHESKOI PRAVIASHEI PARTII A PO DRUGOMU V BURSHUAZNOI ANTINARODNOI UKRAINE BUT'' NE MOSHET......GONGADZE UBILI.......SHEREMETA UBILI===OLIGARXI BDITEL''NO SLEDIAT ZA OPASNUMI DLIA NIX LIDERAMI I POLIT=SILAMI........UKRAINSKIE VOINU===NAICHISTEISHUI OPLOT UKRAINSKOGO NARODA POGRUSHAEMOGO DESTRUKTIVNUMI PRESTUPNUMI ELEMENTAMI V REGRESSIVNOE PROSHLOE STREMIASHEESIA BUT'' NASTOIASHIM I DASHE BUDUSHIM SLAVIANSKOGO I VSEGO MIRA===ETO POLITSENTRIZM GEGEMONIZM IMPERIALIZM KOLONIALIZM OLIGARXIZM MILITARIZM AVTORITARIZM KORRUPTSUONIZM SEPARATIZM TERRORIZM NATSU=SHOVINIZM PUTINIZM EXS=REGIONALIZM MERKELIZM MAKRONIZM TRAMPIZM===PARAZITIZM===SATANIZM NESOVMESTIMUI SO STANOVLENIEM BRIUSSEL''SKOI GUMANNOI VSEMIRNOI TSUVILIZATSUI......... PONIMAETE==V 20 VEKE ONI===CHERCHIL'' RUZVEL''T STALIN GITLER NAZUVALI DRUG DRUGA VRAGAMI A TEPER'' V 21 VEKE IX VSEX NOVUX PRAVITELEI===PUTINA TSZUN''PINA TRAMPA MERKEL'' MAKRONA DSHONSONA NUSHNO NAZUVAT'' VRAGAMI NOVOGO CHELOVECHNOGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO MIRA KOTORUI VUSHE BLAGORODNEE I GORAZDO PROGRESSIVNEE USHERBNUX USTOEV SBEREGAEMUX PREDSTAVITELIAMI EGOISTICHESKIX KONTINENTAL''NUX TSENTROBESHNUX UPRAVLENCHESKIX EPITSENTROV........MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII MIROPORIADOK BUDET SUSHESTVOVAT'' VSEGDA===VSE CHELOVECHESKOE BUDUSHEE NO SEICHAS PRIXODITSIA DOKAZUVAT'' ETOI DESTRUKTIVNOI =PULI= =PLESENI= MARAIUSHEI GUMANISTICHESKII PROGRESS CHELOVEHESTVA CHTO ONA =PUL''= I =PLESEN''= EST'' POLITICHESKAIA REGRESSIVNAIA GRIAZ''........BUDUSHEE PREKRASNO GUMANNO MILOSERDNO I SOSTRADATEL''NO.......IA TAK PISHU POTOMU CHTO XOCHU CHTOBU MOI I VASHU DETI VNUKI PRAVNUKI PRAPRAVNUKI I 1.000.000 MILION A MOSHET I MILIARD RAZ POKOLENII PRAPRAVNUKOV SHULI V VECHNOM CHELOVECHNOM ZEMNOM EDINOM MIRE.......=============ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK.......