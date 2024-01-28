Еще одна крупная страна отказалась от сотрудничества с Россией: Кремль потеряет десятки миллиардов долларов

Индия хочет отказаться от сотрудничества с РФ и отдать предпочтение США и Западу. Речь идет о военных закупках на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что это произошло из-за того, что РФ не выполняют свои оборонные контракты, потому что вынуждена отправлять технику на войну против Украины.

Стало известно, что за последние 20 лет Индия закупила у Кремля оружие на 60 миллиардов долларов. Это составляет около 65% их арсенала.

"Мы вряд ли подпишем какое-нибудь крупное военное соглашение с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона", — заявил эксперт из России в нью-делийском аналитическом центре Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Также изменения связаны с политикой премьера Наренды Моди, направленной на снижение зависимости от импорта и развертывания производства внутри Индии. Также с США уже был подписан контракт на совместное производство авиационных двигателей для истребителей.

Также Индия хочет купить истребители для своих авианосцев из Франции, рассматривает компании ЕС для покупки технологии для производства подлодок, а еще собирается приобрести БПЛА MQ-9B Reaper на более чем 3 млрд долларов в США.

"По мере того, как война в Украине затягивается, возникают вопросы, сможет ли Россия поставлять нам запасные части. Это стимулирует диверсификацию", — сказал эксперт по Евразии в государственном Институте оборонных исследований и анализе Свасти Рао.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Индия и РФ планируют совместное производство военной техники . Россия и Индия планируют совместное производство в области военных технологий.

Как пишет издание, Россия и Индия достигли существенного прогресса в переговорах по совместному производству военной техники. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индийским министром иностранных дел Субрахманьямом Джайшанкаром. Встреча должностных лиц проходила в Москве.

