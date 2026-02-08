Это плохой сигнал для Путина: один из самых крупных партнеров РФ хочет соглашения с Трампом

Индия, являющаяся одним из ключевых партнеров России на энергетическом рынке, начала сворачивать закупки российской нефти. Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают контрактов с поставками на март и апрель, связывающих с намерениями Нью-Дели заключить масштабное торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Как пишет Reuters, крупнейшие нефтяные игроки рынка Индии Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, не принимают новые предложения от трейдеров по российской нефти. Хотя часть поставок на март была законтрактована ранее, большинство индийских НПЗ уже приостановили новые закупки из РФ.

Этот шаг совпал с активизацией торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели. США и Индия объявили о рамочном соглашении, которое планируют финализовать до марта. Оно предполагает снижение тарифов и углубление экономического сотрудничества между двумя странами.

Формально российская нефть не упоминается в тексте договоренностей. Однако президент США Дональд Трамп ранее отменил 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные из-за закупок российского сырья, заявив, что Индия обязалась прекратить импорт нефти из РФ.

Нью-Дели не объявлял о планах прекратить импорт российской нефти. В МИДе Индии подчеркивают, что страна руководствуется принципом диверсификации энергетических источников с учетом рыночных условий и международной динамики. В то же время, данные свидетельствуют, что в декабре импорт российской нефти Индией упал до минимума за два года.

Для Кремля это тревожный сигнал. Индия является третьим крупнейшим потребителем и импортером нефти в мире, а снижение спроса с ее стороны может существенно ударить по российским экспортным доходам, особенно на фоне западных санкций и ограниченного доступа к другим рынкам.

