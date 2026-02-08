logo

Это плохой сигнал для Путина: один из самых крупных партнеров РФ хочет соглашения с Трампом

Индия избегает закупок российской нефти на фоне переговоров с США. Это может оказаться серьезным ударом для энергетического экспорта РФ.

8 февраля 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Индия, являющаяся одним из ключевых партнеров России на энергетическом рынке, начала сворачивать закупки российской нефти. Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают контрактов с поставками на март и апрель, связывающих с намерениями Нью-Дели заключить масштабное торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Это плохой сигнал для Путина: один из самых крупных партнеров РФ хочет соглашения с Трампом

Моде и Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Reuters, крупнейшие нефтяные игроки рынка Индии Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, не принимают новые предложения от трейдеров по российской нефти. Хотя часть поставок на март была законтрактована ранее, большинство индийских НПЗ уже приостановили новые закупки из РФ.

Этот шаг совпал с активизацией торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели. США и Индия объявили о рамочном соглашении, которое планируют финализовать до марта. Оно предполагает снижение тарифов и углубление экономического сотрудничества между двумя странами.

Формально российская нефть не упоминается в тексте договоренностей. Однако президент США Дональд Трамп ранее отменил 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные из-за закупок российского сырья, заявив, что Индия обязалась прекратить импорт нефти из РФ.

Нью-Дели не объявлял о планах прекратить импорт российской нефти. В МИДе Индии подчеркивают, что страна руководствуется принципом диверсификации энергетических источников с учетом рыночных условий и международной динамики. В то же время, данные свидетельствуют, что в декабре импорт российской нефти Индией упал до минимума за два года.

Для Кремля это тревожный сигнал. Индия является третьим крупнейшим потребителем и импортером нефти в мире, а снижение спроса с ее стороны может существенно ударить по российским экспортным доходам, особенно на фоне западных санкций и ограниченного доступа к другим рынкам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти.

Также "Комментарии" писали, что Россия теряет крупного покупателя своей нефти.



Источник: https://www.reuters.com/business/energy/indian-refiners-avoid-russian-oil-push-us-trade-deal-2026-02-08/
