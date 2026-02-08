logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Це поганий сигнал для Путіна: один з найбільших партнерів РФ хоче угоди з Трампом

Індія уникає закупівель російської нафти на тлі переговорів зі США. Це може стати серйозним ударом для енергетичного експорту РФ.

8 лютого 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Індія, яка є одним із ключових партнерів Росії на енергетичному ринку, почала згортати закупівлі російської нафти. Індійські нафтопереробні заводи уникають контрактів із поставками на березень і квітень, що пов’язують із намірами Нью-Делі укласти масштабну торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Моді та Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Reuters, найбільші нафтові гравці ринку Індії Indian Oil, Bharat Petroleum і Reliance Industries, не приймають нові пропозиції від трейдерів щодо російської нафти. Хоча частина поставок на березень була законтрактована раніше, більшість індійських НПЗ вже призупинили нові закупівлі з РФ.

Цей крок збігся в часі з активізацією торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі. США та Індія оголосили про рамкову угоду, яку планують фіналізувати до березня. Вона передбачає зниження тарифів і поглиблення економічної співпраці між двома країнами.

Формально російська нафта не згадується в тексті домовленостей. Однак, президент США Дональд Трамп раніше скасував 25-відсоткові мита на індійські товари, запроваджені через закупівлі російської сировини, заявивши, що Індія зобов’язалася припинити імпорт нафти з РФ.

Нью-Делі не оголошував про плани припинити імпорт російської нафти. У МЗС Індії наголошують, що країна керується принципом диверсифікації енергетичних джерел з урахуванням ринкових умов і міжнародної динаміки. Водночас дані свідчать, що у грудні імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму за два роки.

Для Кремля це тривожний сигнал. Індія є третім найбільшим споживачем та імпортером нафти у світі, а зниження попиту з її боку може суттєво вдарити по російських експортних доходах, особливо на тлі західних санкцій і обмеженого доступу до інших ринків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль відреагував на заяву Трампа про відмову Індії від російської нафти.

Також "Коментарі" писали, що Росія втрачає великого покупця своєї нафти.



Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/indian-refiners-avoid-russian-oil-push-us-trade-deal-2026-02-08/
