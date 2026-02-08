Це поганий сигнал для Путіна: один з найбільших партнерів РФ хоче угоди з Трампом

Індія, яка є одним із ключових партнерів Росії на енергетичному ринку, почала згортати закупівлі російської нафти. Індійські нафтопереробні заводи уникають контрактів із поставками на березень і квітень, що пов’язують із намірами Нью-Делі укласти масштабну торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Моді та Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Reuters, найбільші нафтові гравці ринку Індії Indian Oil, Bharat Petroleum і Reliance Industries, не приймають нові пропозиції від трейдерів щодо російської нафти. Хоча частина поставок на березень була законтрактована раніше, більшість індійських НПЗ вже призупинили нові закупівлі з РФ.

Цей крок збігся в часі з активізацією торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі. США та Індія оголосили про рамкову угоду, яку планують фіналізувати до березня. Вона передбачає зниження тарифів і поглиблення економічної співпраці між двома країнами.

Формально російська нафта не згадується в тексті домовленостей. Однак, президент США Дональд Трамп раніше скасував 25-відсоткові мита на індійські товари, запроваджені через закупівлі російської сировини, заявивши, що Індія зобов’язалася припинити імпорт нафти з РФ.

Нью-Делі не оголошував про плани припинити імпорт російської нафти. У МЗС Індії наголошують, що країна керується принципом диверсифікації енергетичних джерел з урахуванням ринкових умов і міжнародної динаміки. Водночас дані свідчать, що у грудні імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму за два роки.

Для Кремля це тривожний сигнал. Індія є третім найбільшим споживачем та імпортером нафти у світі, а зниження попиту з її боку може суттєво вдарити по російських експортних доходах, особливо на тлі західних санкцій і обмеженого доступу до інших ринків.

