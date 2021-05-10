Громкое заявление Эрдогана о ЕС: эксперты оценили шансы Турции стать членом Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением, что Европейский союз (ЕС) без поддержки Анкары не сможет сохранить свою мощь. Каковы шансы Турции стать членом ЕС? Что этому мешает? Почему связи с Турцией важны для ЕС? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Эксперты оценили шансы Турции стать членом Евросоюза - фото из открытых источников

"Главная проблема в том, что политика правящей в Турции партии не соответствует критериям ЕС и ценностям Европейского Союза"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание на то, что заявление Эрдогана было сделано ко Дню Европы.

"Турецкое руководство часто делает подобные заявления или направляет соответствующие обращения именно в этот день. Поскольку Турция никогда не отказывалась от тесных связей с ЕС, от того, чтобы считать себя частью Большой Европы. И в этом контексте Эрдоган заигрывает с теми настроениями, которые популярны в западных регионах Турции, в крупных городах", — отмечает Илия Куса.

При этом он подчеркивает, что сейчас вопрос о переговорах касательно членства Турции в ЕС официально закрыт. И вряд ли он возобновится, пока не поменяется внешняя политика Турции. Да и внутренняя тоже.

"Главная проблема в том, что политика правящей в Турции партии не соответствует критериям ЕС и ценностям Европейского Союза. Из-за этого с 2015 года переговоры о членстве Турции в ЕС были официально приостановлены. Особенно после внесения поправок в антитеррористическое законодательство Турции, которые противоречат законодательству ЕС", — поясняет Илия Куса.

Также известно, что летом 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС, пока ее власти не внесут поправки в Конституцию. Ранее, в апреле того же года, в Турции состоялся референдум по турецкой конституционной реформе, результатом которого стало расширение президентских полномочий.

"Думаю, что шансы Турции стать членом ЕС в ближайшее время — низкие. Но официальной Анкаре это и не нужно, — говорит Илия Куса. — Эрдоган сумел за сравнительно небольшой промежуток времени сделать из Турции более-менее самодостаточное государство, которому необходимо сохранять с ЕС тесные торгово-экономические взаимоотношения, безвизовый режим, продолжать сотрудничество в других сферах. Но вовсе не обязательно быть частью ЕС".

У Турции и ЕС — разные приоритеты внешней политики

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили оценивает шансы Турции вступить в ЕС как минимальные.

"Этот вопрос поднимался не одно десятилетие. ЕС не выгодно идти на такой шаг из-за рисков, связанных с изменением демографической ситуации. Европа и сейчас популярна среди турецких трудовых мигрантов, а со вступлением Турции в ЕС — исчезнут границы. Также турецкие производители являются конкурентами европейских. Невозможно вступление и из идеологических соображений. Турция — это авторитарное государство, где нарушаются права человека, преследуются журналисты и оппозиция. Светская гуманистическая европейская цивилизация никак не вписывается в политику умеренного исламизма в современной Турции. В ЕС это подчеркивают", — поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он также отмечает, что у Турции и ЕС — разные приоритеты внешней политики. По словам эксперта, Турция укрепляет свое влияние в странах, которые некогда были частью Османской империи. Евросоюзу же не нужен непредсказуемый член, которому свойственно участие в геополитических авантюрах.

"Турция поддерживает стороны конфликтов в Сирии и Ливии, пытается присвоить нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье, на которые претендуют Кипр и Греция. Вступление Турции в ЕС заблокируют Греция, Кипр, Франция из-за сложных двусторонних отношений, — уверен Георгий Кухалейшвили. — Вступление в ЕС для Турции до прихода к власти Реджепа Эрдогана было интересно из экономических соображений, желания получить доступ к общему рынку".

По словам политолога-международника, несмотря на разногласия и противоречия, сегодня Турция играет серьезную роль в обеспечении миграционной безопасности ЕС. Там находятся лагеря сирийских беженцев, которые могли попасть в европейские страны. Плюс ко всему — Турция отделяет территориально ЕС от нестабильного Ближнего Востока.

Ранее портал "Комментарии" писал, что власти Турции усилили локдаун.





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