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Главная Новости Мир Азия Власть Турции усиливает локдаун: что известно
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Власть Турции усиливает локдаун: что известно

Новые ограничения будут действовать с 7 мая

сегодня, 17:23
Автор:

Елизавета Черных

С 7 мая в Турции вступают в силу более ужесточенные карантинные ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса. В турецких магазинах смогут продавать только основные продукты и средства гигиены. Об этом сообщили в МВД Турции, передает hromadske.

Власть Турции усиливает локдаун: что известно

Власть Турции усиливает локдаун - фото из открытых источников

Уже через несколько дней в супермаркетах страны можно будет приобрести только корм для животных, продукты, некоторые косметические средства (кроме парфюмерии), а также средства для чистки. 

Кроме введенных ранее ограничений на продажу спиртных напитков, в Турции будет запрещено продавать электронику, игрушки, канцелярию, одежду, аксесcуары для автомобилей, посуду, а также садовые принадлежности. 

Напомним, что власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении. Ограничения начали действовать с 19:00 29 апреля и продлятся до 05:00 17 мая.

При этом глава государства добавил, что согласно новых эпидемиологических мероприятий междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50% загрузкой. В стране приостанавливаются очные занятия в школах и переносятся экзамены.

Президент обратился к гражданам с призывом строго соблюдать карантинные мероприятия, чтобы как можно скорее взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль.  

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/vlada-turechchini-posilyuye-lokdaun-prodavatimut-lishe-produkti-ta-zasobi-gigiyeni
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