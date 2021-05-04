Власть Турции усиливает локдаун: что известно

С 7 мая в Турции вступают в силу более ужесточенные карантинные ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса. В турецких магазинах смогут продавать только основные продукты и средства гигиены. Об этом сообщили в МВД Турции, передает hromadske.

Власть Турции усиливает локдаун - фото из открытых источников

Уже через несколько дней в супермаркетах страны можно будет приобрести только корм для животных, продукты, некоторые косметические средства (кроме парфюмерии), а также средства для чистки.

Кроме введенных ранее ограничений на продажу спиртных напитков, в Турции будет запрещено продавать электронику, игрушки, канцелярию, одежду, аксесcуары для автомобилей, посуду, а также садовые принадлежности.

Напомним, что власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении. Ограничения начали действовать с 19:00 29 апреля и продлятся до 05:00 17 мая.

При этом глава государства добавил, что согласно новых эпидемиологических мероприятий междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50% загрузкой. В стране приостанавливаются очные занятия в школах и переносятся экзамены.

Президент обратился к гражданам с призывом строго соблюдать карантинные мероприятия, чтобы как можно скорее взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.





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