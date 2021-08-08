Хотел убивать счастливых людей: в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда (ФОТО, ВИДЕО)



















В столице Японии, городе Токио, возле станции Сейджогакуен, вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда. В результате происшествия около десяти человек получили ранения. Об этом пишет издание Sankei.

Нападение на пассажиров поезда в Токио - фото: из открытых источников

По информации источника, после совершения нападения мужчина сбежал с места происшествия. Однако уже спустя некоторое время его заметили в магазине, который расположен примерно в пяти километрах от станции.

Как оказалось, нападавший уже вскоре сам сдался полиции, потому что устал скрываться и знал, что рано или поздно его все равно поймают. Выяснилось, что мужчина с ножом, поранивший по меньшей мере десять человек — это 36-летний местный житель Юсуке Цусима.





Задержанный отметил, что планировал убить людей, а не только лишь ранить их ножом. По словам преступника, несколько лет назад его стали посещать мысли о том, что он хочет убивать счастливых женщин или же счастливые пары.

Один из очевидцев происшествия позже рассказал о том, что в тот момент люди стали резко бежать из одного вагона в другой, спасаясь от мужчины с ножом. Однако ему таки удалось ранить около десяти человек в тот вечер. Одна женщина оказалась серьезно ранена и была передана медикам.

Также выяснилось, что при себе преступник имел зажигалку и масло. После нападения он намеревался совершить пожар в поезде, но так и не сделав этого он сбежал.

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