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Главная Новости Мир Азия Хотел убивать счастливых людей: в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда (ФОТО, ВИДЕО)
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Хотел убивать счастливых людей: в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда (ФОТО, ВИДЕО)

Преступник сам сдался полицейским

8 августа 2021, 22:41
Автор:

Мокрик Анастасия








В столице Японии, городе Токио, возле станции Сейджогакуен, вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда. В результате происшествия около десяти человек получили ранения. Об этом пишет издание Sankei.

Хотел убивать счастливых людей: в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда (ФОТО, ВИДЕО)

Нападение на пассажиров поезда в Токио - фото: из открытых источников

По информации источника, после совершения нападения мужчина сбежал с места происшествия. Однако уже спустя некоторое время его заметили в магазине, который расположен примерно в пяти километрах от станции. 

Как оказалось, нападавший уже вскоре сам сдался полиции, потому что устал скрываться и знал, что рано или поздно его все равно поймают. Выяснилось, что мужчина с ножом, поранивший по меньшей мере десять человек — это 36-летний местный житель Юсуке Цусима. 

Хотел убивать счастливых людей: в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Задержанный отметил, что планировал убить людей, а не только лишь ранить их ножом. По словам преступника, несколько лет назад его стали посещать мысли о том, что он хочет убивать счастливых женщин или же счастливые пары. 

Один из очевидцев происшествия позже рассказал о том, что в тот момент люди стали резко бежать из одного вагона в другой, спасаясь от мужчины с ножом. Однако ему таки удалось ранить около десяти человек в тот вечер. Одна женщина оказалась серьезно ранена и была передана медикам. 

Также выяснилось, что при себе преступник имел зажигалку и масло. После нападения он намеревался совершить пожар в поезде, но так и не сделав этого он сбежал. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что в запорожском ТРК на посетителя напали с ножом. Нападение случилось на глазах у посетителей магазина. Подробнее читайте в материале на нашем сайте

Также сайт информировал о том, что в Польше украинец напал с самодельным холодным оружием на своих соседей. До этого украинец неоднократно нарушал общественный порядок. Подробнее читайте на нашем сайте



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Источник: https://www.sankei.com/article/20210807-ABNQ34UNXFO4XLSEN6BXBFF4S4/
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