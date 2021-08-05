В Польше украинец напал с самодельным холодным оружием на своих соседей (ФОТО)

В Польше гражданин Украины напал на своих соседей. Об этом сообщает издание inPoland.

Украинец напал на своих соседей в Польше. Фото: Факты

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Гура-Кальвария. Сообщается, что 36-летний гражданин Украины неоднократно нарушал общественный порядок, громко слушая музыку в ночное время суток.

В один из таких дней к нему пришли его соседи и попросили сделать музыку немного тише. В ответ на это правонарушитель начал угрожать одному из них расправой, держа в руках самодельное оружие (соединенные ножи).

Соседи нарушителя вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые прибыв на место события произвели задержание. Выяснилось, что мужчина был пьян у него в крови обнаружили большое количество спиртного (два промилле).

На данный момент злоумышленник находится под стражей.





Фото: inpoland.net

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии гражданин Украины напал на сотрудников паба. Сообщается, что инцидент произошел в городе Магдебург. Охранники заведения попросили правонарушителя надеть медицинскую маску, чтобы не нарушать правила карантина, однако тот не захотел этого делать. Между правонарушителем и охранниками возник конфликт, в ходе которого украинец совершил нападение на человека с применением холодного оружия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что гражданку Украины жестоко избили за границей. Инцидент произошел в польском городе Щецин. Украинка работала в местном супермаркете кассиром и в один из дней у неё возник конфликт с покупательницей. В ходе ссоры местная жительница набросилась с кулаками на свою жертву. Пострадавшая была госпитализирована. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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