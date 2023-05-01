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Индия столкнулась с проблемами из-за российской нефти

Из-за санкций и ограничений индийские энергетические компании не могут получить выплаты из российских месторождений нефти и газа.

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

Индийский чиновник из министерства энергетики заявил о проблемах нефтяных индийских компаний. Они не могут получить дивиденды по российским активам на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Индия столкнулась с проблемами из-за российской нефти

Индийские хранилища нефти. Фото из открытых источников

Индийские государственные компании имеют доли в российских энергохранилищах, в том числе нефти и газа. Однако дивиденды, получающие компании от этих активов, не могут попасть в индийские компании из-за проблем российской банковской системы, наложенных США и ЕС, а также нежеланием России проводить денежные операции в долларах.


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И это не единственная проблема индийских компаний. Индийские компании совершали покупку нефти из России по более высоким ценам, чем было установлено ЕС. Хотя Индия официально не присоединилась к странам, установившим предельную цену на российскую нефть, однако правительственные органы Индии попросили банки придерживаться санационных правил. Несмотря на подобные проблемы, индийский чиновник подчеркнул, что Индия найдет способ заплатить.

Напомним, что после полномасштабного вторжения ЕС прекратил импорт нефти из России, тогда Кремль переориентировался и увеличил поставки в такие страны как Китай, Турция и Индия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия нашла обширный рынок сбыта нефти. Индия наращивает импорт российской нефти, а ее доля в ОПЕК сократилась до рекордных за последние 22 года показателя.

Также "Комментарии" писали о Huxit. В Венгрии растут настроения по выходу страны из Европейского Союза. О поддержке ЕС говорят только 39%, в то время как год назад этот показатель составлял 51%.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-29/india-energy-firms-400-million-stuck-in-russia-official-says
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