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Главная Новости Мир Азия Индию накрыли масштабные наводнения, которые разрушают дома и убивают людей (ВИДЕО)
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Индию накрыли масштабные наводнения, которые разрушают дома и убивают людей (ВИДЕО)

Около семи тысяч граждан были эвакуированы

сегодня, 11:50
Автор:

Денис Подставной








В Индии сильные дожди вызвали массивные наводнения. Об этом сообщает издание The Watchers. 

Индию накрыли масштабные наводнения, которые разрушают дома и убивают людей (ВИДЕО)

Масштабные наводнения в Индии. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, на индийский штат Гуджарат обрушились проливные дожди. Из-за них образовались наводнения, в которых пострадали более 1,6 миллиона человек в более, чем 40 населённых пунктах. 

Согласно данным издания, в районе под названием Раджкот за сутки выпало около 510 миллиметров осадков, а в Калаваде 406-миллиметров. Также в одном из районов оказались переполнены 18 плотин. 

Индийские военные спасли по воздуху более двух десятков человек. Жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. Всего эвакуировано около семи тысяч человек. 

Стихия унесла жизни двух человек. 28 домов были повреждены и пять разрушены. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, как потоки воды сносят всё на своем пути. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки продолжает свирепствовать шторм. Непогода обрушилась на несколько американских штатов. Власти Луизианы объявили чрезвычайное положение. Без электричества остались сотни тысяч человек. Стало известно, какие штаты остаются под угрозой. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России ледник упал на группу туристок. Они находились на высоте более двух тысяч метров неподалёку от популярного горнолыжного курорта. Несколько женщин решили сфотографироваться на фоне ледника и в это время раздался треск, а после, огромные глыбы льда рухнули прямо на них. В результате трагедии погибла одна туристка. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://watchers.news/2021/09/14/gujarat-heavy-rain-flood-september-2021/
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