В США продолжает бушевать шторм "Николас": стихия вырывает деревья с корнями (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки продолжает бушевать ураган под названием "Николас". Об этом сообщает издание NBC News.

В США бушует шторм "Николас". Фото: Reuters,

Непогода обрушилась на несколько американских штатов. Сообщается, что по мере продвижения ураган ослаб до уровня тропического шторма, а его скорость снизилась до 55 километров в час.

Согласно информации издания шторм вызвал почти двухметровый нагон в Клир-Лейк, что штате Техас, и принёс более 30 сантиметров осадков. Стихия оставила без электричества около 250 тысяч человек.

Перед началом шторма, власти штата Луизиана, который еще не восстановился после "Иды", объявили чрезвычайное положение. Ожидается, что в дальнейшем шторм обрушится на южные районы штатов Алабама и Миссисипи.

Для справки: ураган "Николас" достиг статуса урагана 1 категории. Скорость ветра во времся него могла достигать 153 километров в час.

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