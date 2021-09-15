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Главная Новости Мир США В США продолжает бушевать шторм "Николас": стихия вырывает деревья с корнями (ВИДЕО)
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В США продолжает бушевать шторм "Николас": стихия вырывает деревья с корнями (ВИДЕО)

Скорость ветра во время урагана могла достигать 153 километров в час

сегодня, 10:51
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки продолжает бушевать ураган под названием "Николас". Об этом сообщает издание NBC News. 

В США продолжает бушевать шторм "Николас": стихия вырывает деревья с корнями (ВИДЕО)

В США бушует шторм "Николас". Фото: Reuters,

Непогода обрушилась на несколько американских штатов. Сообщается, что по мере продвижения ураган ослаб до уровня тропического шторма, а его скорость снизилась до 55 километров в час. 

Согласно информации издания шторм вызвал почти двухметровый нагон в Клир-Лейк, что штате Техас, и принёс более 30 сантиметров осадков. Стихия оставила без электричества около 250 тысяч человек. 

Перед началом шторма, власти штата Луизиана, который еще не восстановился после "Иды", объявили чрезвычайное положение. Ожидается, что в дальнейшем шторм обрушится на южные районы штатов Алабама и Миссисипи. 

Для справки: ураган "Николас" достиг статуса урагана 1 категории. Скорость ветра во времся него могла достигать 153 километров в час. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России на туристок рухнула глыба льда. Инцидент произошел неподалёку от популярного горнолыжного курорта. Группа туристок состоящая из шести женщин вместе с гидом находилась на высотке более двух тысяч метров. Во время похода они остановились на привал и несколько женщин решили сделать фото на фоне ледника. В этот момент огромные глыбы льда упали на них. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Испании лесной пожар не прекращается уже на протяжении недели. Огнем оказалось охвачено около восьми тысяч гектаров земли. Несколько тысяч человек были вынуждены покинуть своё жильё. Жаркая и засушливая погода мешает пожарным ликвидировать возгорания. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nbcnews.com/news/weather/500-000-without-power-texas-tropical-storm-nicholas-churns-slowly-n1279136
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