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Главная Новости Мир Россия В России на туристок рухнули ледник: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)
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В России на туристок рухнули ледник: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Туристки фотографировались на фоне ледника

сегодня, 18:03
Автор:

Денис Подставной

В России погибли туристы. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В России на туристок рухнули ледник: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

В России на туристов рухнул ледник. Иллюстрация: Reuters.

Как стало известно, трагедия случилась в Карачаево-Черкесии. Сообщается, что на вблизи популярного горнолыжного курорта Домбай на высоте более двух тысяч метров группа туристов, состоящая из шести женщин, в сопровождении гида остановилась на привал. 

Четверо из них решили отойти, чтобы сделать фотографию на фоне ледника. В этот момент раздался громкий треск, и лёд рухнул прямо на них. 

В результате происшествия погибла 47-летняя женщина. Еще две туристки получили ранения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ей придется ампутировать ногу. Вторая туристка также получила серьезные травмы, у неё подозревают перелом позвоночника.  

Для эвакуации потерпевших ищут вертолет 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Мьянме произошел взрыв в пункте проверки на COVID. В результате инцидента погибли двое человек и еще несколько были ранены. Среди пострадавших двое гражданских лиц, двое сотрудников спасательной службы и еще несколько военных. Потерпевшие были доставлены в военный госпиталь. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, которая находится на севере страны молния ударила одновременно в несколько домов. Внутри зданий находились люди. В результате происшествия погибли 14 человек и еще несколько получили ранения. Отмечается, что все погибшие являлись членами одной большой семьи. Среди пострадавших дети и женщины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.unian.net/world/lednik-ruhnul-na-turistok-v-rossii-odna-zhenshchina-pogibla-na-meste-video-novosti-mira-11544796.html
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