Индонезию накрыли масштабные наводнения: стихия уносит жизни людей (ФОТО)

Индонезия страдает от оползней и наводнений. Об этом сообщает издание УНИАН.

Наводнение в Индонезии. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, из-за проливных дождей в нескольких районах страны начали образовываться масштабные наводнения. За последнюю неделю в разных частях острова Суматра от стихии пострадали около 25 тысяч граждан. В результате схода оползня погиб один человек. Судьба еще одного гражданина остается неизвестной. Он числится пропавшим без вести.





Фото: BPBD Kabupaten Banjarnegara



Кроме того, из-за оползней погибли четыре человека на индонезийском острове Ява.

По информации СМИ, в провинции Северная Суматра из-за наводнений реки выходят из берегов. В некоторых местах глубина паводковых вод превышает один метр. Стихия повредила несколько сотен домов.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Сход оползня в Индонезии. Фото: BPBD Kabupaten Banjarnegara

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма продолжается. Новый поток лавы достиг Атлантического океана. При попадании раскалённой вулканической породы в воду происходит химическая реакция, в результате которой образуется ядовитое облако. В связи с этим местным жителям запрещено покидать свои дома. Специалисты фиксируют высокую концентрацию диоксида серы в воздухе.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Миссури малолетний ребёнок убил своего отца. Мальчик держал ружье в руках и нечаянно произвел выстрел. Мужчина получил серьезное ранение в области спины и скончался на месте. На место прибыли полицейские. Они начали расследование, которое установит все обстоятельства происшествия.

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