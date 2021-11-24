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Индонезию накрыли масштабные наводнения: стихия уносит жизни людей (ФОТО)

За последнюю неделю в разных частях острова Суматра от стихии пострадали около 25 тысяч граждан

сегодня, 11:37
Автор:

Денис Подставной
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Индонезия страдает от оползней и наводнений. Об этом сообщает издание УНИАН.

Индонезию накрыли масштабные наводнения: стихия уносит жизни людей (ФОТО)

Наводнение в Индонезии. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, из-за проливных дождей в нескольких районах страны начали образовываться масштабные наводнения. За последнюю неделю в разных частях острова Суматра от стихии пострадали около 25 тысяч граждан. В результате схода оползня погиб один человек. Судьба еще одного гражданина остается неизвестной. Он числится пропавшим без вести. 

Индонезию накрыли масштабные наводнения: стихия уносит жизни людей (ФОТО) - фото 2

Фото: BPBD Kabupaten Banjarnegara

Кроме того, из-за оползней погибли четыре человека на индонезийском острове Ява. 

По информации СМИ, в провинции Северная Суматра из-за наводнений реки выходят из берегов. В некоторых местах глубина паводковых вод превышает один метр. Стихия повредила несколько сотен домов. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Индонезию накрыли масштабные наводнения: стихия уносит жизни людей (ФОТО) - фото 3

Сход оползня в Индонезии. Фото: BPBD Kabupaten Banjarnegara

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма продолжается. Новый поток лавы достиг Атлантического океана. При попадании раскалённой вулканической породы в воду происходит химическая реакция, в результате которой образуется ядовитое облако. В связи с этим местным жителям запрещено покидать свои дома. Специалисты фиксируют высокую концентрацию диоксида серы в воздухе. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Миссури малолетний ребёнок убил своего отца. Мальчик держал ружье в руках и нечаянно произвел выстрел. Мужчина получил серьезное ранение в области спины и скончался на месте. На место прибыли полицейские. Они начали расследование, которое установит все обстоятельства происшествия. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-indonezii-v-rezultate-opolzney-pogibli-pyat-chelovek-foto-sinoptik-11619691.html
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