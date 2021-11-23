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Людям запрещено покидать свои дома: на Канарах новый поток раскаленной лавы достиг океана (ВИДЕО)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября

сегодня, 12:20
Автор:

Денис Подставной
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На Канарских островах продолжается извержение вулкана. Об этом сообщает издание Reuters.

Людям запрещено покидать свои дома: на Канарах новый поток раскаленной лавы достиг океана (ВИДЕО)

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, на днях, новый поток лавы вулкана Кумбре-Вьеха достиг вод атлантического океана. Из-за этого власти острова Ла-Пальма запретили жителям нескольких населённых пунктов выходить из домов. 

По информации СМИ, в результате соприкосновения раскалённой вулканической породы с водой происходит химическая реакция и образовывается густое облако токсичного газа. 

Гражданам приказано закрывать окна и двери в домах, так как сильный ветер разнес облако по территории острова. В воздухе зафиксирована высокая концентрация твердых частиц диоксида серы. 

Местный аэропорт временно остановил свою работу. 

Для справки: извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось еще 19 сентября. За это время потоки раскалённой лавы повредили и уничтожили более двух с половиной тысяч зданий. Тысячам граждан пришлось эвакуироваться. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на юго-востоке Индии разбушевалась стихия. Из-за сильных дождей начали образовываться масштабные наводнения. Они затопили многие населенные пункты и автодороги. В результате непогоды уже погибло более десяти граждан. Около сотни местных жителей числятся пропавшими без вести. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на автомагистрали под названием "Струма" в Болгарии пассажирский автобус угодил в ДТП. В этот момент у нем находилось более 50 человек. Большая часть их них погибла из-за образовавшегося возгорания. Выжить удалось семи гражданам. Их доставили в медицинское учреждение. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/coastal-towns-locked-down-la-palma-lava-crashes-into-ocean-2021-11-22/
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