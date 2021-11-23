Людям запрещено покидать свои дома: на Канарах новый поток раскаленной лавы достиг океана (ВИДЕО)



















На Канарских островах продолжается извержение вулкана. Об этом сообщает издание Reuters.

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, на днях, новый поток лавы вулкана Кумбре-Вьеха достиг вод атлантического океана. Из-за этого власти острова Ла-Пальма запретили жителям нескольких населённых пунктов выходить из домов.

По информации СМИ, в результате соприкосновения раскалённой вулканической породы с водой происходит химическая реакция и образовывается густое облако токсичного газа.

Гражданам приказано закрывать окна и двери в домах, так как сильный ветер разнес облако по территории острова. В воздухе зафиксирована высокая концентрация твердых частиц диоксида серы.

Местный аэропорт временно остановил свою работу.

Для справки: извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось еще 19 сентября. За это время потоки раскалённой лавы повредили и уничтожили более двух с половиной тысяч зданий. Тысячам граждан пришлось эвакуироваться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на юго-востоке Индии разбушевалась стихия. Из-за сильных дождей начали образовываться масштабные наводнения. Они затопили многие населенные пункты и автодороги. В результате непогоды уже погибло более десяти граждан. Около сотни местных жителей числятся пропавшими без вести.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на автомагистрали под названием "Струма" в Болгарии пассажирский автобус угодил в ДТП. В этот момент у нем находилось более 50 человек. Большая часть их них погибла из-за образовавшегося возгорания. Выжить удалось семи гражданам. Их доставили в медицинское учреждение.

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