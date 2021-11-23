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В США 2-летний ребёнок убил своего отца: мать находилась рядом

Мужчина получил смертельное ранение в область спины

сегодня, 15:26
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки ребёнок убил своего отца. Об этом пишет издание ТСН.

В США 2-летний ребёнок убил своего отца: мать находилась рядом

Убийство в США. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Сент-Луис, что в штате Миссури. Сообщается, что 2-летний ребёнок случайно выстрелил в своего отца из ружья. 

На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов. Когда стражи порядка вошли в дом, где произошла трагедия, они обнаружили бездыханное тело местного жителя. На трупе мужчины виднелось пулевое ранение в области спины. 

Отмечается, что в момент происшествия в доме находилась жена, однако пока неизвестно будут ли ей предъявлены обвинения в причастности к стрельбе.

На данный момент полицейские начали расследование, которое установит все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Болгарии произошел пожар в доме престарелых. Пламя объяло крышу здания, в котором находилось более 50 человек. Прибывшие на место событий пожарные начали эвакуацию. В результате происшествия погибло девять человек. Причина возгорания устанавливается. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах новый поток раскалённой лавы добрался до вод Атлантического океана. После соприкосновения вулканической породы с водой началась химическая реакция, в результате которой в небо поднялось густое ядовитое облако. В связи с этим, местным жителям было запрещено покидать свои дома и приказано закрыть все окна. Сильный ветер разносил облако по территории острова Ла-Пальма. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/news
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