Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: у людей началась паника (ФОТО)

Индонезию сотрясло мощное землетрясение. Об этом пишет издание Reuters.

Землетрясение. Фото: Pixabay

Сегодня, 14 декабря у побережья индонезийской провинции Южный Сулавеси произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 7,4 балла по шкале Рихтера.

Как указывается в материале, эпицентр землетрясение находился в море Флоренс, примерно в ста километрах северо-западнее города Ларантука. Очаг подземных толчков залегал на глубине более десяти километров.

Из-за разбушевавшейся стихии у жителей нескольких городов началась паника. Метеорологи объявили о возможности цунами для окрестных городов.

На склоне холма из-за сильных толчков вздымается пыль. Фото: Reuters

Повторная сейсмическая активность задела город Ларантука. Подземные толчки имели силу 5,6 балла.

По данным специалистов, большие волны, которые образовались из-за землетрясения, наблюдались на островах в тысяче километров от эпицентра подземных толчков.

На данный момент о раненых или серьезных повреждениях не сообщалось.

Отметим, что Землетрясение произошло всего через десять дней после крупного извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. По данным СМИ, в результате него погибли по меньшей мере 46 человек.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Люди покидали свои дома во время землетрясения. Фото Reuters

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