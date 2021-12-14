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Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: у людей началась паника (ФОТО)

Магниитуда землетрясения у побережья индонезийской провинции Южный Сулавеси достигала 7,4 балла по шкале Рихтера

сегодня, 13:03
Автор:

Денис Подставной
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Индонезию сотрясло мощное землетрясение. Об этом пишет издание Reuters.  

Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: у людей началась паника (ФОТО)

Землетрясение. Фото: Pixabay

Сегодня, 14 декабря у побережья индонезийской провинции Южный Сулавеси произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 7,4 балла по шкале Рихтера.

Как указывается в материале, эпицентр землетрясение находился в море Флоренс, примерно в ста километрах северо-западнее города Ларантука. Очаг подземных толчков залегал на глубине более десяти километров. 

Из-за разбушевавшейся стихии у жителей нескольких городов началась паника. Метеорологи объявили о возможности цунами для окрестных городов. 

Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: у людей началась паника (ФОТО) - фото 2

На склоне холма из-за сильных толчков вздымается пыль. Фото: Reuters

Повторная сейсмическая активность задела город Ларантука. Подземные толчки имели силу 5,6 балла. 

По данным специалистов, большие волны, которые образовались из-за землетрясения, наблюдались на островах в тысяче километров от эпицентра подземных толчков. 

На данный момент о раненых или серьезных повреждениях не сообщалось.

Отметим, что Землетрясение произошло всего через десять дней после крупного извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. По данным СМИ, в результате него погибли по меньшей мере 46 человек. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: у людей началась паника (ФОТО) - фото 3

Люди покидали свои дома во время землетрясения. Фото Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Бразилия страдает от сильных наводнений, которые начали образовываться после проливных дождей, что прошли накануне. Потоки воды отрезали несколько населённых пунктов от внешнего мира. Паводки унесли жизни, как минимум семи граждан, еще многие получили ранения различной степени тяжести. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Балканах свирепствует непогодаНесколько стран страдают от наводнений и снегопадов. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/magnitude-77-earthquake-strikes-near-maumere-indonesia-emsc-2021-12-14/
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