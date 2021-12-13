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В Бразилии улицы городов превратились в реки из-за наводнений: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

В Бразилии из-за ливней образовались наводнения

сегодня, 16:06
Автор:

Денис Подставной
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В Бразилии произошло масштабное наводнение. Об этом пишет издание Xinhua. 

В Бразилии улицы городов превратились в реки из-за наводнений: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На северо-востоке Бразилии прошли сильные ливни, из-за которых начали образовываться наводнения. Сообщается, что разбушевавшаяся стихия отрезала от внешнего мира несколько городов и поселков. Это сильно усложнило работу спасателям. 

Как передает СМИ, из-за паводков в Бразилии погибли, как минимум семь граждан и еще более 170 человек получили ранения различной степени тяжести. Многие люди были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. 

Спасением граждан занимаются около двух военных. Задействована авиация. 

Власти пообещали выделить финансовую помощь регионам, которые пострадали от стихии. 

Видео: YouTube-канал — Стихия. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Балтийском море у берегов Швеции столкнулись два грузовых корабля. Из-за столкновения одно судно перевернулось и за бортом оказались несколько его членов экипажа. В настоящее время их поисками занимаются спасатели. По факту аварии начато расследование, которое установит все обстоятельства инцидента. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сильный водяной смерч обрушился на итальянское побережье. Воздушный вихрь пронесся вблизи города Фюмичино, который находится неподалёку от столицы страны. Местные жители сняли происходящее на видео. Смерчь не добрался до берега, а растворился в облаках спустя 15 минут после появления. Отмечается, что атмосферное явление не смогло причинить никакого вреда. Из-за непогоды сработала система предупреждений в международном аэропорту.


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Источник: http://www.news.cn/english/2021-12/13/c_1310368572.htm
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