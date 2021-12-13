На Балканах свирепствует непогода: несколько стран страдают от наводнений и снегопадов

Непогода обрушилась на Балканский полуостров. Об этом пишет издание Корреспондент.

Плохая погода. Фото из открытых источников

Балканы страдают от плохих погодных условий. Сообщается, что пострадали такие страны, как Греция, Болгария, Албания и Сербия. Последнюю засыпало снегом. В столице страны дорожное движение практически остановлено. Наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Международный аэропорт приостановил свою работу. Несколько деревьев рухнули на автомобили. В западных регионах многие дома оказались обесточены.

В это же время Грецию заливают дожди. Из-за обильных осадков реки начали выходить из берегов. Потоками воды были затоплены несколько небольших населённых пунктов. Разбушевавшаяся стихия также принесла с собой сильный ветер, который способен повалить деревья. На севере страны потоком воды смыла автомобиль с человеком внутри. 55 летняя женщина погибла.

В Болгарии и Албании также льют дожди. Из-за схода оползней были заблокированы несколько горных населённых пунктов. В некоторых районах наблюдаются проблемы с электроэнергией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бразилии улицы городов превратились в реки из-за наводнений. Непогода отрезала от внешнего мира несколько населённых пунктов. Стихия уже успела унести жизни нескольких граждан. На данным момент известно о семи погибших. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 150 человек.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Балтийском море произошло столкновение двух грузовых суден. Одно из транспортных средств перевернулось после удара. В результате инцидента несколько человек оказались в воде. На данный момент они числятся пропавшими без вести.

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