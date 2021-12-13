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На Балканах свирепствует непогода: несколько стран страдают от наводнений и снегопадов

От плохой погоды страдают Греция, Болгария, Албания и Сербия

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Непогода обрушилась на Балканский полуостров. Об этом пишет издание Корреспондент. 

На Балканах свирепствует непогода: несколько стран страдают от наводнений и снегопадов

Плохая погода. Фото из открытых источников

Балканы страдают от плохих погодных условий. Сообщается, что пострадали такие страны, как Греция, Болгария, Албания и Сербия. Последнюю засыпало снегом. В столице страны дорожное движение практически остановлено. Наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Международный аэропорт приостановил свою работу. Несколько деревьев рухнули на автомобили. В западных регионах многие дома оказались обесточены. 

В это же время Грецию заливают дожди. Из-за обильных осадков реки начали выходить из берегов. Потоками воды были затоплены несколько небольших населённых пунктов. Разбушевавшаяся стихия также принесла с собой сильный ветер, который способен повалить деревья. На севере страны потоком воды смыла автомобиль с человеком внутри. 55 летняя женщина погибла. 

В Болгарии и Албании также льют дожди. Из-за схода оползней были заблокированы несколько горных населённых пунктов. В некоторых районах наблюдаются проблемы с электроэнергией. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бразилии улицы городов превратились в реки из-за наводнений. Непогода отрезала от внешнего мира несколько населённых пунктов. Стихия уже успела унести жизни нескольких граждан. На данным момент известно о семи погибших. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 150 человек. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Балтийском море произошло столкновение двух грузовых суден. Одно из транспортных средств перевернулось после удара. В результате инцидента несколько человек оказались в воде. На данный момент они числятся пропавшими без вести. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4426878-na-balkany-obrushylas-nepohoda-na-poluostrove-snehopady-y-navodnenyia
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