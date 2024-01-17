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Иран нанес удар ракетами и дронами по территории Пакистана: реакция Исламабада

В Пакистане отреагировали на атаку по его территории со стороны Ирана, нанесшего удар по группировке "Джейш аль-Адль" в регионе Белуджистан.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Двое детей погибли в результате нападения Ирана на территорию Пакистана, сообщили в министерстве иностранных дел Пакистана. Правительство Исламабада осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Пакистана.

Иран нанес удар ракетами и дронами по территории Пакистана: реакция Исламабада

Иран (зеленый) нанес удар по территории Пакистана (оранжевый). Фото из открытых источников

Иранские СМИ 16 января сообщили об ударе ракетами и дронами по позициям суннитской боевой группировки "Джейш аль-Адль", действующей в Белуджистане – историческом регионе, разделенном между несколькими государствами, в частности, Пакистаном и Ираном. Правительства обеих стран годами имели напряженные отношения из-за деятельности вооруженных групп в этом регионе, однако обычно решали стычку в пределах собственных границ.

В Пакистане резко отреагировали и осудили атаку, в которой погибли двое детей, а еще трое получили ранения.

"Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия. Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона, требующего скоординированных действий. Такие односторонние действия не отвечают добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие и уверенность", – заявили в Исламабаде.

Также МИД Пакистана вызвал иранского дипломата для объяснения ситуации и выражения ноту протеста из-за "вопиющего нарушения суверенитета Пакистана".

Днем ранее Иран нанес ракетный удар по Сирии и Ираку, утверждая, что наносит удары по "израильским шпионским базам". Ракеты упали у консульства США в Эрбили, столице автономного курдского региона на севере Ирака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль обсуждает возможность переселить палестинцев в другие страны.

Также "Комментарии" писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну.



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Источник: https://www.reuters.com/world/iran-launches-missiles-baluchi-militant-group-pakistan-state-media-2024-01-16/
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