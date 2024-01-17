Иран нанес удар ракетами и дронами по территории Пакистана: реакция Исламабада

Двое детей погибли в результате нападения Ирана на территорию Пакистана, сообщили в министерстве иностранных дел Пакистана. Правительство Исламабада осуждает неспровоцированное нарушение воздушного пространства Пакистана.



Иран (зеленый) нанес удар по территории Пакистана (оранжевый). Фото из открытых источников

Иранские СМИ 16 января сообщили об ударе ракетами и дронами по позициям суннитской боевой группировки "Джейш аль-Адль", действующей в Белуджистане – историческом регионе, разделенном между несколькими государствами, в частности, Пакистаном и Ираном. Правительства обеих стран годами имели напряженные отношения из-за деятельности вооруженных групп в этом регионе, однако обычно решали стычку в пределах собственных границ.

В Пакистане резко отреагировали и осудили атаку, в которой погибли двое детей, а еще трое получили ранения.

"Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия. Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона, требующего скоординированных действий. Такие односторонние действия не отвечают добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие и уверенность", – заявили в Исламабаде.

Также МИД Пакистана вызвал иранского дипломата для объяснения ситуации и выражения ноту протеста из-за "вопиющего нарушения суверенитета Пакистана".

Днем ранее Иран нанес ракетный удар по Сирии и Ираку, утверждая, что наносит удары по "израильским шпионским базам". Ракеты упали у консульства США в Эрбили, столице автономного курдского региона на севере Ирака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль обсуждает возможность переселить палестинцев в другие страны.

Также "Комментарии" писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну.