Как в фильме. В Северной Корее украли 200 кг золота из бронемашины

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Slava Kot
Трое бандитов в масках напали на бронированную машину, которая перевозила золотые слитки и угнали их. Общая масса золота составляет 200 кг, что примерно равняется 12 млн долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Radio Free Asia (RFA).
Золотое слитки. Фото: из открытых источников
В стране нет рынка золота, и 200-килограммовая добыча практически ничего не стоит, пока ее нельзя будет контрабандой переправить в Китай. Поэтому северокорейские власти объявили чрезвычайное положение в приграничных районах близ Китая.
Ограбление произошло еще в середине ноября, но информация в СМИ попала только в начале декабря. Бронированный автомобиль с золотом двигался из пограничных городов вблизи Китая в столицу КНДР Пхеньяна, именно в этой части дороги произошла кража.
По словам местных жителей, из-за ограбления городе Хесан действует чрезвычайное положение. Город патрулируют военные и работники пограничной службы. Также сообщают, что по городу расклеены листовки с требованием немедленно сообщить местонахождение преступников.
В Северной Корее добывается от двух до четырех тонн золота в год. Большинство золота уходит на семью Ким Чен Ина, потому местные жители считают преступников героями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын впервые официально показал свою дочь. Это произошло при запуске баллистических ракет.
Также "Комментарии" писали о заявлении Белого дома США, утверждавших, что КНДР поставляет оружие в Россию.
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