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Главная Новости Мир Азия Как в фильме. В Северной Корее украли 200 кг золота из бронемашины
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Как в фильме. В Северной Корее украли 200 кг золота из бронемашины

В приграничных городах действует чрезвычайное положение, поскольку власти пытаются предотвратить контрабандный вывоз награбленного в Китай. Общая сумма золота составила 12 млн. долларов.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Трое бандитов в масках напали на бронированную машину, которая перевозила золотые слитки и угнали их. Общая масса золота составляет 200 кг, что примерно равняется 12 млн долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Radio Free Asia (RFA).

Как в фильме. В Северной Корее украли 200 кг золота из бронемашины

Золотое слитки. Фото: из открытых источников

В стране нет рынка золота, и 200-килограммовая добыча практически ничего не стоит, пока ее нельзя будет контрабандой переправить в Китай. Поэтому северокорейские власти объявили чрезвычайное положение в приграничных районах близ Китая.

Ограбление произошло еще в середине ноября, но информация в СМИ попала только в начале декабря. Бронированный автомобиль с золотом двигался из пограничных городов вблизи Китая в столицу КНДР Пхеньяна, именно в этой части дороги произошла кража.

По словам местных жителей, из-за ограбления городе Хесан действует чрезвычайное положение. Город патрулируют военные и работники пограничной службы. Также сообщают, что по городу расклеены листовки с требованием немедленно сообщить местонахождение преступников.

В Северной Корее добывается от двух до четырех тонн золота в год. Большинство золота уходит на семью Ким Чен Ина, потому местные жители считают преступников героями.

"Жители смеются над властью и радуются тому, что кто-то рисковал своей жизнью, чтобы ограбить грузовик с золотом и скрылся", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын впервые официально показал свою дочь. Это произошло при запуске баллистических ракет.

Также "Комментарии" писали о заявлении Белого дома США, утверждавших, что КНДР поставляет оружие в Россию.



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Источник: https://www.rfa.org/english/news/korea/gold-12012022142916.html
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