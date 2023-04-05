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Казахстан сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну

Министерство иностранных дел Казахстана ответило, будет ли производить арест президента России Владимира Путина.

сегодня, 11:41 comments3177
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Автор:

Slava Kot

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Таким образом, страны, подписавшие Римский устав обязаны выдать президента России для проведения над ним суда. Казахстан сообщил, готов ли арестовать Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Central Asia.

Казахстан сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну

Зам. главы МИД Ермухамбет Конуспаев. Фото с открытых источников

Через несколько недель после решения МУС Министерство иностранных дел Казахстана официально сообщило, готова ли страна осуществить арест президента России.


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"На нас действие Римского устава не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям. У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на самом высоком уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать", — сказал зам. главы МИД Ермухамбет Конуспаев.

Международный уголовный суд издал обвиняющего Путина в военных преступлениях в Украине, в частности из-за незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий. Россия отреагировала на такое решение скептически, заявив, что Римский устав не был ратифицирован в стране, поэтому ордер на арест не имеет юридической силы. Несмотря на заявления Кремля, западные мировые лидеры положительно отнеслись к решению МУС и заявляют, что от наказания за преступления никто не уйдет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что означает выдача ордера на арест Путина Международным судом. Кроме того, в Гааге начался суд над бывшим президентом Косово по делу о военных преступлениях.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин выступает в Международном суде в Гааге: обнаружили архивное видео.



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Источник: https://centralasia.media/news:1895234
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