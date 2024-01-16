logo

BTC/USD

43042.41

ETH/USD

2545.51

LTC/USD

70.02

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главного врага Северной Кореи, против которого может начаться война.

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Северная Корея отменила несколько правительственных органов, занимавшихся вопросом примирения и воссоединения с Южной Кореей. Такое решение Ким Чен Ын объяснил якобы агрессивной политикой против КНДР и заявил о готовности объявить войну.

Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Недавно Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и раскритиковал попытки воссоединиться, указав, что это была "ошибка, которую мы больше не должны делать". Лидер КНДР заявил, что Южная Корея якобы стремится к свержению режима Северной Кореи, а объединиться хочет путем поглощения территорий, контролируемых Ким Чен Ин.

Таким образом, северокорейский диктатор пригрозил начать войну, и назвал причину по которой она может произойти.

"Мы не хочет войны, но не намерены ее избегать: вторжение Юга даже на 0,001 мм будет расцениваться как провокация войны", — сказал Ким Чен Ын.

В проекте 38 North ученый-ядерщик Зигфрид Геккер и бывший американский чиновник Роберт Карлин рассказали, что Ким Чен Ын, вероятно, готовится к войне.

"Мы не знаем, когда и как Ким планирует надавить на курок, но опасность уже далеко превосходит обычные предупреждения в Вашингтоне, Сеуле и Токио о "провокациях" Пхеньяна", — отметили эксперты и добавили, что типичные сообщения в Северной Корее о подготовке войны исчезли из местных СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея готовится принять первых туристов, которые оказались представителями Путина.

Также "Комментарии" писали, что камеры зафиксировали, как лидер КНДР Ким Чен Ын плачет во время речи к женщинам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/2024/1/16/north-korea-shuts-agencies-working-for-reunification-with-south-korea
Теги:
comments

Обсуждения

Ми

сегодня, 11:33

"Вторгнення на 0,001 гр...")) Якби ще у того хом'яка мізків було хоча б 0,001 гр ...


Новости

Все новости