Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну

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Slava Kot
Северная Корея отменила несколько правительственных органов, занимавшихся вопросом примирения и воссоединения с Южной Кореей. Такое решение Ким Чен Ын объяснил якобы агрессивной политикой против КНДР и заявил о готовности объявить войну.
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Недавно Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и раскритиковал попытки воссоединиться, указав, что это была "ошибка, которую мы больше не должны делать". Лидер КНДР заявил, что Южная Корея якобы стремится к свержению режима Северной Кореи, а объединиться хочет путем поглощения территорий, контролируемых Ким Чен Ин.
Таким образом, северокорейский диктатор пригрозил начать войну, и назвал причину по которой она может произойти.
В проекте 38 North ученый-ядерщик Зигфрид Геккер и бывший американский чиновник Роберт Карлин рассказали, что Ким Чен Ын, вероятно, готовится к войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея готовится принять первых туристов, которые оказались представителями Путина.
Также "Комментарии" писали, что камеры зафиксировали, как лидер КНДР Ким Чен Ын плачет во время речи к женщинам.
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