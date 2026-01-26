Ким Чен Ын показал мемориал солдатам КНДР, погибшим в войне против Украины (ФОТО)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел элементы будущего мемориала и музея, посвященного северокорейским солдатам, погибшим, воюя против Украины на стороне России. Речь идет о первом в истории КНДР памятном комплексе, который чествует военных, павших в зарубежных боевых действиях.

Памятник солдатам КНДР, погибшим на войне против Украины. Фото: KCNA

Строительство музея началось в октябре 2025 года. Мемориал посвящен событиям в Курской области России, где были задействованы северокорейские подразделения. Ким Чен Ын посетил художественную студию в Пхеньяне, которая занимается созданием скульптур, гравюр и архитектурных элементов для комплекса, в частности монументальной башни и декоративных панно для наружных стен.

Скульптуры изображают солдат в полном боевом снаряжении и сцене боев. Большинство фигур в два-три раза превышают человеческий рост.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ Северной Кореи, изображена покрытая золотом статуя солдата КНДР в снаряжении российского образца. Он держит в руках то, что сродни автомату АК-12 с оптическим прицелом и подствольным гранатометом. Это оружие использовали северокорейские спецподразделения на войне против Украины.

Также в студии можно заметить панорамный коллаж картин, изображающих северокорейских солдат, воюющих с украинскими войсками. Одна из работ под названием "Боевому товарищу" ранее выставлялась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Студия, которой поручено выполнение работ, считается ведущим государственным художественным учреждением КНДР и традиционно создает ключевые объекты идеологической и пропагандистской деятельности режима.

Северная Корея отправила около 14 000 военнослужащих в Курскую область России с октября 2024 года, а позже направила туда тысячи специалистов по разминированию.

