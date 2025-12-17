logo_ukra

Дружину лідера КНДР Кім Чен Ина помітили з елітною сумкою Gucci (ФОТО)
НОВИНИ

Дружину лідера КНДР Кім Чен Ина помітили з елітною сумкою Gucci (ФОТО)

Лі Соль Чжу з’явилася на офіційному заході з сумкою Gucci, попри введенні ООН санкції проти КНДР.

17 грудня 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Дружину лідера КНДР Кім Чен Ина Лі Соль Чжу помітили з сумкою бренду Gucci під час офіційного візиту на відкриття фабрики з переробки харчових продуктів 15 грудня. Центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фото з церемонії, що проходила в межах державної програми "Регіональний розвиток 20×10".

Дружину лідера КНДР Кім Чен Ина помітили з елітною сумкою Gucci (ФОТО)

Кім Чен Ин та Лі Соль Чжу. Фото: KCNA

Як повідомляє ресурс Koreajoongang Daily, на знімках Лі Соль Чжу з’являється поруч із чоловіком та донькою Кім Чжу Е на заході, присвяченому запуску кількох регіональних виробничих об’єктів. Увагу ЗМІ привернула сумка, яка візуально нагадує модель італійського люксового бренду Gucci. За даними західних ЗМІ, подібні аксесуари в офіційному онлайн-магазині Gucci коштують близько 2 тис. доларів США.

Дружину лідера КНДР Кім Чен Ина помітили з елітною сумкою Gucci (ФОТО) - фото 2

Дружина Кім Чен Ина з сумкою Gucci. Фото: KCNA

Дружину лідера КНДР Кім Чен Ина помітили з елітною сумкою Gucci (ФОТО) - фото 2

Лі Соль Чжу з елітною сумкою Gucci. Фото: KCNA

Це не перший випадок, коли членів родини північнокорейського лідера пов’язують із предметами розкоші. У 2023 році сестру Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, бачили з сумкою Dior, а його доньку Кім Чжу Е у пальті того ж бренду під час показового запуску міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-17.

Зауважимо, що Рада Безпеки ООН заборонила експорт предметів розкоші до Північної Кореї відповідно до резолюції 1718, яка була прийнята у відповідь на перше ядерне випробування КНДР у 2006 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в КНДР оприлюднили нові фото Кім Чен Ина з донькою Кім Чжу Е під час відкриття заводів. Це вперше за пів року північнокорейський диктатор показався на публіці.

Також "Коментарі" писали, що Путіну терміново будують елітний особняк у Північній Кореї.



Джерело: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-12-16/national/northKorea/North-Korean-leaders-wife-spotted-with-what-appears-to-be-a-Gucci-handbag-during-factory-visit/2478940
