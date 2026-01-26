logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО)

Кім Чен Ин оглянув пам’ятник і музей солдатам Північної Кореї, які загинули, воюючи проти України.

26 січня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув елементи майбутнього меморіалу та музею, присвяченого північнокорейським солдатам, які загинули, воюючи проти України на боці Росії. Йдеться про перший в історії КНДР пам’ятний комплекс, що вшановує військових, полеглих у закордонних бойових діях.

Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО)

Пам'ятник солдатам КНДР, які загинули на війні проти України. Фото: KCNA

Будівництво музею розпочалося у жовтні 2025 року. Меморіал присвячений подіям у Курській області Росії, де були задіяні північнокорейські підрозділи. Кім Чен Ин відвідав художню студію в Пхеньяні, яка займається створенням скульптур, гравюр та архітектурних елементів для комплексу, зокрема монументальної вежі та декоративних панно для зовнішніх стін.

Скульптури зображують солдатів у повному бойовому спорядженні та сцени боїв. Більшість фігур у два-три рази перевищують людський зріст. 

Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО) - фото 2

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, зображена покрита золотом статуя солдата КНДР у спорядженні російського зразка. Він тримає в руках те, що схоже на автомат АК-12 з оптичним прицілом та підствольним гранатометом. Цю зброю використовували північнокорейські спецпідрозділи на війні проти України.

Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО) - фото 2

Також у студії можна помітити панорамний колаж картин, що зображують північнокорейських солдатів, які воюють з українськими військами. Одна з робіт під назвою "Бойовому товаришу" раніше виставлялася у Всеросійському музеї декоративного мистецтва в Москві. Студія, якій доручено виконання робіт, вважається провідною державною художньою установою КНДР і традиційно створює ключові об’єкти для ідеологічної та пропагандистської діяльності режиму.

Північна Корея відправила близько 14 000 військовослужбовців до Курської області Росії з жовтня 2024 року, а пізніше направила туди тисячі фахівців з розмінування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путіну будують елітний особняк у Північній Кореї.

Також "Коментарі" писали, що дружину лідера КНДР Кім Чен Ина помітили з елітною сумкою Gucci. В мережу потрапили фото.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nknews.org/2026/01/kim-jong-un-inspects-statues-honoring-north-korean-soldiers-who-fought-ukraine/
Теги:

Новини

Всі новини