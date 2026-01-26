Кім Чен Ин показав меморіал солдатам КНДР, які загинули у війні проти України (ФОТО)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув елементи майбутнього меморіалу та музею, присвяченого північнокорейським солдатам, які загинули, воюючи проти України на боці Росії. Йдеться про перший в історії КНДР пам’ятний комплекс, що вшановує військових, полеглих у закордонних бойових діях.

Пам'ятник солдатам КНДР, які загинули на війні проти України. Фото: KCNA

Будівництво музею розпочалося у жовтні 2025 року. Меморіал присвячений подіям у Курській області Росії, де були задіяні північнокорейські підрозділи. Кім Чен Ин відвідав художню студію в Пхеньяні, яка займається створенням скульптур, гравюр та архітектурних елементів для комплексу, зокрема монументальної вежі та декоративних панно для зовнішніх стін.

Скульптури зображують солдатів у повному бойовому спорядженні та сцени боїв. Більшість фігур у два-три рази перевищують людський зріст.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, зображена покрита золотом статуя солдата КНДР у спорядженні російського зразка. Він тримає в руках те, що схоже на автомат АК-12 з оптичним прицілом та підствольним гранатометом. Цю зброю використовували північнокорейські спецпідрозділи на війні проти України.

Також у студії можна помітити панорамний колаж картин, що зображують північнокорейських солдатів, які воюють з українськими військами. Одна з робіт під назвою "Бойовому товаришу" раніше виставлялася у Всеросійському музеї декоративного мистецтва в Москві. Студія, якій доручено виконання робіт, вважається провідною державною художньою установою КНДР і традиційно створює ключові об’єкти для ідеологічної та пропагандистської діяльності режиму.

Північна Корея відправила близько 14 000 військовослужбовців до Курської області Росії з жовтня 2024 року, а пізніше направила туди тисячі фахівців з розмінування.

