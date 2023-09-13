Ким Чен Ын сделал первое заявление об Украине после встречи с Путиным

После встречи с российским президентом Владимиром Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна "поддерживает решение Путина и правительства России". Также он отметил, что для КНДР приоритетом являются отношения с Кремлем. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Ким Чен Ын и Путин (фото из открытых источников)

Кроме этого Ким Чен Ын заявил, что надеется и дальше с Россией "вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства".

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Также северокорейский диктатор принялся расхваливать "русских друзей" за их якобы "искренность", и заявил, что он "собственными глазами смог увидеть настоящее и будущее российского космического государства".

Диктатор КНДР цинично пожелал российским оккупантам победить в войне против Украины "над сборищем зла".

Напомним, что "Комментарии" писали о сближении РФ и КНДР . После встречи утром, 13 сентября, на космодроме "Восточный", руководитель Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин начали переговоры. Учитывая, что ранее появились данные о том, что может быть заключено соглашение по снабжению РФ оружием из КНДР, встреча двух диктаторов имеет значение и в ракурсе продолжения российско-украинской войны.

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко размышляет, что следует понимать, что Россия уже продемонстрировала на поле боя качество своего вооружения . Который явно уступает западным образцам, которые поставляются Украине. А северокорейское вооружение, особенно старое советское – на порядок хуже даже российского, акцентирует Андрей Сенченко.

