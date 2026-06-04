Ким Чен Ын своим появлением довел до слез две женские футбольные команды в КНДР (ФОТО)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал центральной фигурой показательного мероприятия в своей стране. В ходе визита в Центральную школу подготовки кадров Трудовой партии Кореи он встретился с футболистками двух ведущих женских команд страны. Как сообщают государственные СМИ КНДР, появление диктатора вызвало у спортсменок бурные эмоции и слезы.

Ким Чен Ын довел до слез футболисток. Фото: KCNA

Мероприятие с визитом Ким Чен Ина было посвящено 80-летию основания учебного заведения. Среди гостей были игроки женской сборной Северной Кореи и футболистки "Негохян". Обе команды в последнее время добились значительных успехов на международной арене. Национальная сборная стала победителем Кубка Азии среди женщин до 17 лет, а "Негохян" получил титул победителя женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации сезона 2025-2026.

Государственное информационное агентство KCNA традиционно осветило событие в приподнятом стиле. В сообщении Ким Чен Ина назвали "великим учителем" и "выдающимся политиком", а атмосферу встречи описали как полное волнение и радости.

Футболистки в Северной Корее плачут во время встречи с Ким Чен Ыном. Фото: KCNA

Футболистки в Северной Корее и Ким Чен Ын. Фото: KCNA

Особое внимание привлекли кадры, на которых футболистки не сдерживают слезы после личного общения с северокорейским лидером. По данным KCNA, Ким Чен Ын поздравил спортсменок, пообщался с ними и сделал общие фотографии.

Демонстрация восхищения, благодарности и слез во время встреч с главой государства является характерной чертой публичных мероприятий в Северной Корее и призвана подчеркивать культ личности правящей династии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что камеры зафиксировали, как Ким Чен Ын плачет во время речи к женщинам.

Также "Кометнари" писали о том, как лидер КНДР Ким Чен Ын "озолотился" на войне против Украины.