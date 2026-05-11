Лідер КНДР Кім Чен Ин "озолотився" на війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Лідер КНДР Кім Чен Ин "озолотився" на війні проти України

Північна Корея отримує мільярдні доходи за військову допомогу Росії у війні проти України.

11 травня 2026, 12:40
Slava Kot

Поки війна Росії проти України триває, одна з найзакритіших країн світу Північна Корея перетворює конфлікт на джерело своїх доходів. За даними міжнародних досліджень, режим Кім Чен Ина отримує мільярди доларів за військову підтримку Росії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

За оцінками аналітичних центрів Південної Кореї, загальний дохід Пхеньяна від співпраці з Москвою за три роки може сягати до 13 мільярдів доларів. Ця сума відповідає майже річному ВВП КНДР. Основу цих доходів становлять постачання озброєння, зокрема ракетної артилерії та ракет малої дальності KN-23.

Окремим напрямом стало відправлення північнокорейських військових. За даними розвідок, Росія могла сплатити понад 600 мільйонів доларів за залучення солдатів КНДР до бойових дій. Йдеться про приблизно 10 тисяч бійців спецпідрозділів і ще стільки ж інженерного та технічного персоналу. У звітах також згадується можливе розширення контингенту ще на десятки тисяч військових.

"Ці північнокорейські війська, які воюють у російсько-українській війні, нібито отримують близько 2 000 доларів щомісяця як компенсацію, а також виплату в разі загибелі до 10 000 доларів", – йдеться в статті Nikkei Asia.

Економічний ефект від цієї співпраці помітний усередині самої Північної Кореї. У Пхеньяні фіксують зростання кількості розкішних автомобілів і ознак покращення матеріального становища частини еліт. Також повідомляється про особливе ставлення до військових, які повертаються з фронту. Їх можуть публічно вшановувати, а сім’ям загиблих надають привілеї, зокрема житло в столиці.

лідер КНДР Кім Чен Ин пригрозив світу ядерною зброєю.

Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою.



Джерело: https://asia.nikkei.com/spotlight/north-korea-tensions/north-korea-reaps-huge-economic-boost-from-ukraine-war
