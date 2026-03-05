Ким Чен Ын устроил 13-летней дочери фотосессию со снайперской винтовкой (ФОТО)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике вместе со своей дочерью Ким Чжу Э во время вручения новых снайперских винтовок партийным и военным чиновникам. Фото, обнародованные государственным агентством KCNA, все больше усиливают дискуссии о возможной подготовке подростка к роли следующего лидера КНДР.

Ким Чжу Э стреляет из снайперской винтовки. Фото: KCNA

Церемония состоялась 27 февраля после недельного съезда правящей партии, посвященного подведению итогов пяти лет руководства Ким Чен Ына. Диктатор вручал оружие и назвал его "прекрасным" и символом "абсолютного доверия" к элите. По его словам, винтовки стали знаком благодарности за лояльность.

Ким Чен Ын дал пострелять Ким Чжу Э. Фото: KCNA

На снимках видно, как Ким Чжу Э, которой примерно 12-14 лет, держит снайперскую винтовку и находится рядом с чиновниками на стрельбище. На других фото можно увидеть самого Ким Чен Ына со снайперской винтовкой, а также других чиновников Северной Кореи.

Ким Чен Ын подарил дочери снайперскую винтовку. Фото: KCNA

Ким Чен Ын стреляет из снайперской винтовки. Фото: KCNA

Все более частое появление Ким Чжу Э на официальных военных парадах и партийных форумах усугубляет предположения аналитиков, что Ким Чен Ын может готовить ее к будущему лидерству.

Официально вопрос преемства в КНДР не комментируется. В то же время, демонстративное участие дочери в событиях, связанных с военной тематикой, имеет символическое значение в государстве, где армия играет ключевую роль в политической системе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея резко отреагировала на атаки США на Иран.

Также "Комментарии" писали, что 13-летняя девочка руководит ядерной программой и ракетными силами в КНДР.