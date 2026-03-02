Північна Корея різко відреагувала на атаки США на Іран

Північна Корея виступила з жорсткою критикою Сполучених Штатів та Ізраїлю через удари по Ірану, назвавши їх "війною агресії" та грубим порушенням міжнародного права. Водночас Пхеньян не згадав про удари Тегерана у відповідь по американських базах та країнах Близького Сходу.

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Реакцію КНДР щодо атаки США та Ізраїлю на Іран оприлюднило Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA). Речник МЗС КНДР звинуватив Вашингтон і Тель-Авів у "безсоромному шахрайському вчинку" щодо Тегерану.

"Військовий напад Ізраїлю на Іран, розпочатий за активної підтримки та патронажу США, а також військові дії США, які до нього приєдналися, є незаконним актом агресії та наймерзеннішою формою порушення суверенітету за своєю природою від А до Я", – йдеться у заяві.

Окремо в Північній Кореї розкритикували аргументацію президента Дональда Трампа щодо необхідності зупинити ядерну програму Тегерана, назвавши її дезінформацією. За словами речника МЗС КНДР "ця практика ґрунтується на принципі нацистської пропаганди, згідно з яким брехня, повторювана неодноразово, стає "правдою"".

"Такі акти агресії не можуть бути виправдані жодним чином і ніколи не можуть бути терпимими за жодних обставин", – йдеться в заяві.

Офіційна заява КНДР не містить згадок про удари Ірану по американських базах у регіоні. Така вибірковість відображає традиційну лінію Пхеньяна, який різко засуджує США та їхніх союзників, водночас уникаючи критики держав, що перебувають у конфлікті з Вашингтоном.

