logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО)

Кім Чен Ин з’явився з 13-річною донькою під час вручення снайперських гвинтівок.

5 березня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з’явився на публіці разом зі своєю донькою Кім Чжу Е під час вручення нових снайперських гвинтівок партійним і військовим чиновникам. Фото, оприлюднені державним агентством KCNA, усе більше підсилюють дискусії щодо можливої підготовки підлітки до ролі наступної лідерки КНДР.

Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО)

Кім Чжу Е стріляє зі снайперської гвинтівки. Фото: KCNA

Церемонія відбулася 27 лютого після тижневого з’їзду правлячої партії, присвяченого підбиттю підсумків п’яти років керівництва Кім Чен Ина. Диктатор вручав зброю та назвав її "чудовою" та символом "абсолютної довіри" до еліти. За його словами, гвинтівки стали знаком вдячності за лояльність.

Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин дав постріляти Кім Чжу Е. Фото: KCNA

На знімках видно, як Кім Чжу Е, якій приблизно 12-14 років, тримає снайперську гвинтівку та перебуває поруч із високопосадовцями на стрільбищі. На інших фото можна побачити самого Кім Чен Ина зі снайперською гвинтівкою, а також інших посадовців Північної Кореї.

Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин подарував доньці снайперську гвинтівкуФото: KCNA

Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО) - фото 2

Кім Чен Ин стріляє зі снайперської гвинтівкиФото: KCNA

Дедалі частіша поява Кім Чжу Е на офіційних військових парадах та партійних форумах посилює припущення аналітиків, що Кім Чен Ин може готувати її до майбутнього лідерства.

Офіційно питання наступництва в КНДР не коментується. Водночас демонстративна участь доньки в подіях, пов’язаних із військовою тематикою, має символічне значення в державі, де армія відіграє ключову роль у політичній системі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Північна Корея різко відреагувала на атаки США на Іран.

Також "Коментарі" писали, що 13-річна дівчинка керує ядерною програмою і ракетними силами в КНДР.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/china/north-korean-leader-presents-new-sniper-rifles-party-officials-2026-02-28/
Теги:

Новини

Всі новини