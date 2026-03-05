Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою (ФОТО)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з’явився на публіці разом зі своєю донькою Кім Чжу Е під час вручення нових снайперських гвинтівок партійним і військовим чиновникам. Фото, оприлюднені державним агентством KCNA, усе більше підсилюють дискусії щодо можливої підготовки підлітки до ролі наступної лідерки КНДР.

Кім Чжу Е стріляє зі снайперської гвинтівки. Фото: KCNA

Церемонія відбулася 27 лютого після тижневого з’їзду правлячої партії, присвяченого підбиттю підсумків п’яти років керівництва Кім Чен Ина. Диктатор вручав зброю та назвав її "чудовою" та символом "абсолютної довіри" до еліти. За його словами, гвинтівки стали знаком вдячності за лояльність.

Кім Чен Ин дав постріляти Кім Чжу Е. Фото: KCNA

На знімках видно, як Кім Чжу Е, якій приблизно 12-14 років, тримає снайперську гвинтівку та перебуває поруч із високопосадовцями на стрільбищі. На інших фото можна побачити самого Кім Чен Ина зі снайперською гвинтівкою, а також інших посадовців Північної Кореї.

Кім Чен Ин подарував доньці снайперську гвинтівку. Фото: KCNA

Кім Чен Ин стріляє зі снайперської гвинтівки. Фото: KCNA

Дедалі частіша поява Кім Чжу Е на офіційних військових парадах та партійних форумах посилює припущення аналітиків, що Кім Чен Ин може готувати її до майбутнього лідерства.

Офіційно питання наступництва в КНДР не коментується. Водночас демонстративна участь доньки в подіях, пов’язаних із військовою тематикою, має символічне значення в державі, де армія відіграє ключову роль у політичній системі.

