Ким Чен Ын ужесточает меры борьбы с COVID в Северной Корее

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Татьяна Лозовенко
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал ужесточить систему защиты от коронавируса на фоне пандемии. Об этом пишет Rueters.
Фото: из открытых источников
Как сообщает KCNA, во время своего первого публичного выступления за 27 дней Ким Чен Ын подчеркнул необходимость сохранять повышенную бдительность и активизировать противоэпидемическую работу. По данным Всемирной организации здравоохранения, Северная Корея провела тестирование более 12 тысяч человек и не сообщала о подтвержденных случаях коронавируса на начало ноября.
Ким Чен Ын призвал свою страну начать 80-дневную кампанию по достижению своих целей в каждом секторе перед съездом в январе, на котором будет принят новый пятилетний план.
Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 экономик азиатско-тихоокеанского региона сформировали сегодня, 15 ноября, в Ханое (Вьетнам) крупнейший в мире блок свободной торговли. Сделка поддерживается Китаем и исключает участие США. Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создали зону свободной торговли с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $ 28 трлн. Это позволит уменьшить зависимость Китая от европейских и американских технологий. По заявлению Вьетнама, на торговый блок придется 30% мировой экономики.
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