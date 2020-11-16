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Главная Новости Мир Азия Ким Чен Ын ужесточает меры борьбы с COVID в Северной Корее
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Ким Чен Ын ужесточает меры борьбы с COVID в Северной Корее

Северная Корея протестировала более 12 тысяч человек, но не сообщала о подтвержденных случаях коронавируса

сегодня, 02:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал ужесточить систему защиты от коронавируса на фоне пандемии. Об этом пишет Rueters.

Ким Чен Ын ужесточает меры борьбы с COVID в Северной Корее

Фото: из открытых источников

Как сообщает KCNA, во время своего первого публичного выступления за 27 дней Ким  Чен Ын подчеркнул необходимость сохранять повышенную бдительность и активизировать противоэпидемическую работу. По данным Всемирной организации здравоохранения, Северная Корея провела тестирование более 12 тысяч человек и не сообщала о подтвержденных случаях коронавируса на начало ноября.

Ким  Чен Ын призвал свою страну начать 80-дневную кампанию по достижению своих целей в каждом секторе перед съездом в январе, на котором будет принят новый пятилетний план.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 экономик азиатско-тихоокеанского региона сформировали сегодня, 15 ноября, в Ханое (Вьетнам) крупнейший в мире блок свободной торговли. Сделка поддерживается Китаем и исключает участие США. Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создали зону свободной торговли с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $ 28 трлн. Это позволит уменьшить зависимость Китая от европейских и американских технологий. По заявлению Вьетнама, на торговый блок придется 30% мировой экономики.




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Источник: https://uk.reuters.com/article/health-coronavirus-northkorea/n-koreas-kim-orders-tightening-of-anti-virus-measures-amid-global-pandemic-kcna-idUSL4N2I10M8
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