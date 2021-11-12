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Китай накрыл мощнейший за сто лет снегопад

В соседней Внутренней Монголии один человек погиб и более 5600 человек пострадали от непогоды

сегодня, 04:28
Автор:

Ольга Чародий
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Некоторые части северо-востока Китая засыпали рекордным количеством снега. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. В столице провинции Ляонин Шэньяни снежный покров достиг 51 см. Это самый высокий уровень снегопада с 1905 года. В соседней Внутренней Монголии один человек погиб и более 5600 человек пострадали от непогоды. Исследователи-метеорологи из монгольского города Тунляо сообщили, что метель стала случайным и экстремальным климатическим явлением. Всего во Внутренней Монголии и северо-восточном Китае было 27 "красных" предупреждений — предупреждение о вьюгах наивысшего уровня.

Китай накрыл мощнейший за сто лет снегопад

Китай (фото из открытых источников)

Кроме того, в воскресенье произошло резкое понижение температуры как минимум на 14 градусов в некоторых частях северо-восточного Китая. В Ляонине ненастье повлияло на движение транспорта, большинство станций на скоростных автомагистралях не работают со вторника. Железнодорожные и автобусные вокзалы закрыты, кроме городов Далянь и Даньдун.

Напомним, в Индии из-за непогоды погибли люди. Инцидент произошел в штате Уттаракханд, что на севере страны. В прошлый понедельник группа людей, состоящая из 17 туристов и сопровождающих, пропала без вести. Она совершала переход через горный перевал Ламкхага. Сообщается, что из-за сильного снегопада погибли меньшей мере 11 человек. Среди умерших — туристы, гиды и носители. Нескольким туристам удалось добраться до убежища. Они рассказали о произошедшем. Была начата поисково-спасательная операция.  Спустя несколько дней к поискам были привлечены военнослужащие индийской армии, задействована авиация.  Сегодня утром, 23 октября, в результате проведённых мероприятий удалось спасти двух человек. Обнаружены бездыханные тела 11 членов группы. 



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59243836
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