В Индии мощный снегопад убил людей: много погибших

В Индии из-за непогоды погибли люди. Об этом пишет издание Корреспондент.

В Индии погибли туристы. Фото: worldi

Инцидент произошел в штате Уттаракханд, что на севере страны. В прошлый понедельник группа людей состоящая из 17 туристов и сопровождающих пропала без вести. Она совершала переход через горный перевал Ламкхага.

Сообщается, что из-за сильного снегопада погибли меньшей мере 11 человек. Среди умерших горные туристы, гиды и носители. Нескольким туристам удалось добраться до убежища. Они рассказали о произошедшем. Была начата поисково-спасательная операция.

Спустя несколько дней к поискам были привлечены военнослужащие индийской армии, задействована авиация.

Сегодня утром, 23 октября в результате проведённых мероприятий удалось спасти двух человек. Обнаружены бездыханные тела 11 членов группы. Четверо человек остаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на Канарских островах, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха активисты провели спасательную операцию. Зоозащитники вызволили из "лавового плена" четверых собак. Они остались в доме одни, когда их хозяин был вынужден эвакуироваться. Животные укрылись в пустом бассейне. Четвероногим сбрасывали еду по воздуху, та как людям, на данный момент, нельзя находится в этой зоне.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на Чехию обрушился мощный ураган. Стихия срывала крыши с домов и валила деревья на землю. Падавшие ветки затрудняли проезд автотранспорта. Сотрудники спасательной службы совершили несколько тысяч выездов для ликвидации последствия непогоды.

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