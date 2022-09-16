Китай не заинтересован в прекращении войны в Украине – о чем договорились Си Цзиньпин и Путин

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретился в Самарканде (Узбекистан), где проходит саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с российским диктатором Владимиром Путиным. Официальный Вашингтон считает эту встречу примером слаженности позиций двух стран на фоне войны, которую Кремль развязал в Украине. Что можно сказать по известным на данный момент итогам данной встречи? Пойдет ли Пекин на еще большее сближение с Москвой? Есть ли шанс, что Си надавит на Путина с целью прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай заинтересован, чтобы Россия максимально увязла в Украине и стала еще слабее

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что сама по себе встреча Си Цзиньпина с Путиным в рамках заседания ШОС – это просто протокол.

и гарантии безопасности, после которых Токаев открыто игнорирует Путина. То есть, Китай последовательно отстаивает свои долгосрочные интересы. И получает от Москвы всё, что хочет", – поясняет эксперт. "Давайте смотреть на факты. Что мы видим сейчас в отношениях Китая и РФ? Синхронное голосование России и Китая в МАГАТЭ против резолюции (в ней звучал призыв к выходу россиян с Запорожской ЗАЭС), которую Кремль назвал "антироссийской". Встреча лидера Китая с президентом Казахстана

По его мнению, Пекину совершенно нет нужды давить на Москву по вопросу войны в Украине.

"РФ страдает от санкций, то есть на переговорах с КНР становится уступчивее. Российские крупные предприятия становятся дешевле, олигархи – беднее. То есть, Китай в перспективе может купить всё в стране-агрессоре – дешевле. И чем больше проблем у Москвы, тем легче Пекину получать уступки, скидки, собственность и вообще выкручивать Путину руки, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – То есть, Китай заинтересован, чтобы Россия максимально увязла в Украине и стала еще слабее. Смысла давить и требовать прекратить войну для Пекина – ноль".

РФ рассматривается КНР не столько как равный партнер, сколько как фактор, которым можно всерьез подразнить США

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко рассуждает так:

"В конечном счете, стоит смотреть на действия КНР. Политические реляции Пекина касаемо РФ понятны, но они несут логику досадить США, а не некую самоценность поддержки россиян. В то же время, КНР помогают обходить часть санкций, но только ту, где Китаю это принципиально выгодно экономически, и где нет риска самому попасть под санкции".

По словам эксперта, не стоит преувеличивать лояльность КНР к РФ. Тот же Казахстан, отмечает он, серьезно зависящий от КНР, стал координировать политику с США для противодействия обходу санкций.

"РФ рассматривается КНР не столько как равный партнер, сколько как фактор, которым можно всерьез подразнить США, – считает Ярослав Божко. – При этом в отношении со Штатами Китай не готов на полную конфронтацию. В реальности саммит ШОС для россиян – провален. Ведь изменить коренные негативные тенденции для РФ не удается. В КНР не готовы помогать РФ больше, чем уже это происходит, причем лишь в тех объемах и на тех условиях, которые выгодны Пекину".

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