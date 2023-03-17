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Китайское предупреждение: заявили об опасном пути милитаризации

Китай обвиняет Японию из-за увеличения расходов на оборону, однако сам также увеличил расходы на свою армию.

сегодня, 14:45
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Автор:

Slava Kot

16 марта Китай обратился в Японию с предупреждением, что ее дальнейший путь милитаризации опасен. Обе страны имеют территориальные споры из-за необитаемых островов в Восточнокитайском море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Inquirer.

Китайское предупреждение: заявили об опасном пути милитаризации

Спикер Минобороны Китая Тан Кэфэй. Фото из открытых источников

Китай утверждает, что Япония начала резко увеличивать свой оборонный бюджет и такая тенденция к милитаризации вызывает беспокойство в регионе.


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"Япония значительно увеличила свой оборонный бюджет, и эта тенденция вернуться на путь милитаризации очень опасна. Она должна прекратить делать то, что вредит региональному миру и стабильности", — сообщили в китайском министерстве.

Имея в виду, что Япония приняла военный бюджет на 5 лет на общую сумму в 315 млрд долларов, чтобы сдержать Китай вблизи границ, а также из-за того, что действия РФ в Украине могут спровоцировать нападение КНР на Тайвань.

Представитель китайского министерства обороны Тан Кэфэй добавил, что Япония должна "учиться на уроках истории и быть осторожной в своих словах и поступках". Таким образом, Китай ответил на заявления японской береговой охраны, которая обвинила Китай в нарушении территориальных вод вблизи спорных островов между двумя странами.

Несмотря на такие оговорки, сам Китай планирует увеличить расходы на собственную военную сферу на 7,2%. Что вызывает озабоченность у США, Японии и других союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины

Также "Комментарии" писали, что Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок.



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Источник: https://newsinfo.inquirer.net/1744027/japans-return-to-path-of-militarization-dangerous-china-defense-ministry?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1678961603-1
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