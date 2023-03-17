Китайское предупреждение: заявили об опасном пути милитаризации

16 марта Китай обратился в Японию с предупреждением, что ее дальнейший путь милитаризации опасен. Обе страны имеют территориальные споры из-за необитаемых островов в Восточнокитайском море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Inquirer.

Спикер Минобороны Китая Тан Кэфэй. Фото из открытых источников

Китай утверждает, что Япония начала резко увеличивать свой оборонный бюджет и такая тенденция к милитаризации вызывает беспокойство в регионе.

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"Япония значительно увеличила свой оборонный бюджет, и эта тенденция вернуться на путь милитаризации очень опасна. Она должна прекратить делать то, что вредит региональному миру и стабильности", — сообщили в китайском министерстве.

Имея в виду, что Япония приняла военный бюджет на 5 лет на общую сумму в 315 млрд долларов, чтобы сдержать Китай вблизи границ, а также из-за того, что действия РФ в Украине могут спровоцировать нападение КНР на Тайвань.

Представитель китайского министерства обороны Тан Кэфэй добавил, что Япония должна "учиться на уроках истории и быть осторожной в своих словах и поступках". Таким образом, Китай ответил на заявления японской береговой охраны, которая обвинила Китай в нарушении территориальных вод вблизи спорных островов между двумя странами.

Несмотря на такие оговорки, сам Китай планирует увеличить расходы на собственную военную сферу на 7,2%. Что вызывает озабоченность у США, Японии и других союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины

Также "Комментарии" писали, что Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок.