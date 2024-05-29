КНДР "атаковала" Южную Корею воздушными шарами с мусором и навозом

В ночь на 29 мая Северная Корея провела неожиданную "атаку" по территории Южной Кореи, куда отправила 150 воздушных шаров с разнообразным мусором. Это произошло после того, как активисты из Южной Кореи распространили антипхеньяньянские листовки на территории КНДР.



КНДР атаковала Южную Корею воздушными шарами с мусором. Фото из открытых источников

Как сообщает Yonhap, южнокорейские военные зафиксировали пересечение границы около 150 шарами со стороны КНДР. Они разлетелись в разные места по всей стране и даже достигли провинции Южный Кенсан.

Упавшие воздушные шары содержали разный мусор, в частности пластик, обувь, бутылки, батареи и навоз. Военные забрали упавшие объекты и проведут более детальный анализ.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свой бесчеловечный и вульгарный акт", – заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ранее в Северной Корее предупредили, что южнокорейские активисты разбрасывают "кучи макулатуры и грязи" над приграничными районами КНДР и пригрозили ответить на такие действия.

На протяжении многих лет северокорейские беглецы и консервативные активисты Южной Кореи отправляли открытки в КНДР на воздушных шарах, в которых поощряли жителей Северной Кореи восстать против режима Ким Чен Ына.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил "смертельным ударом" по Южной Корее.

Также "Комментарии" писали о том, что в России заявили о якобы украинской атаке по территории РФ с помощью воздушных шаров.