logo

BTC/USD

67964.69

ETH/USD

3828.89

LTC/USD

83.39

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия КНДР "атаковала" Южную Корею воздушными шарами с мусором и навозом
commentss НОВОСТИ Все новости

КНДР "атаковала" Южную Корею воздушными шарами с мусором и навозом

Северная Корея ответила на открытки активистов из Южной Кореи и запустила воздушные шары с мусором и навозом.

сегодня, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В ночь на 29 мая Северная Корея провела неожиданную "атаку" по территории Южной Кореи, куда отправила 150 воздушных шаров с разнообразным мусором. Это произошло после того, как активисты из Южной Кореи распространили антипхеньяньянские листовки на территории КНДР.

КНДР "атаковала" Южную Корею воздушными шарами с мусором и навозом

КНДР атаковала Южную Корею воздушными шарами с мусором. Фото из открытых источников

Как сообщает Yonhap, южнокорейские военные зафиксировали пересечение границы около 150 шарами со стороны КНДР. Они разлетелись в разные места по всей стране и даже достигли провинции Южный Кенсан.

Упавшие воздушные шары содержали разный мусор, в частности пластик, обувь, бутылки, батареи и навоз. Военные забрали упавшие объекты и проведут более детальный анализ.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свой бесчеловечный и вульгарный акт", – заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ранее в Северной Корее предупредили, что южнокорейские активисты разбрасывают "кучи макулатуры и грязи" над приграничными районами КНДР и пригрозили ответить на такие действия.

На протяжении многих лет северокорейские беглецы и консервативные активисты Южной Кореи отправляли открытки в КНДР на воздушных шарах, в которых поощряли жителей Северной Кореи восстать против режима Ким Чен Ына.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил "смертельным ударом" по Южной Корее.

Также "Комментарии" писали о том, что в России заявили о якобы украинской атаке по территории РФ с помощью воздушных шаров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20240529002252315
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости