КНДР должна готовиться к конфронтации с США - Ким Чен Ын

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Ольга Чародий
КНДР должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с
США. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил во время пленума ЦК Трудовой партии
Кореи, пишет Yonhap со ссылкой на KCNA.
Ким Чен Ын - фото из открытых источников
Лидер КНДР "детально проанализировал политическую
тенденцию новой администрации США в отношении Республики и разъяснил
соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления
деятельности, которые необходимо поддерживать в отношениях с США в ближайшие
дни".
Ким Чен Ын также призвал "резко и оперативно отвечать на
ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над
ситуацией на Корейском полуострове".
Это первое послание северокорейского лидера к США после инаугурации президента Джо Байдена.
Как сообщали ранее Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в стране. С его слов, причиной является неурожай и пандемия коронавируса. Лидер Северной Кореи предупредил граждан, что еды будет недостаточно, и нужно готовиться к тяжелому периоду. Ким Чен Ын считает, что принятие ограничительные мероприятия затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем". Журналисты также подчеркнули, что глава КНДР выглядел заметно похудевшим. Отмечается, что ранее диктатор, оценив ситуацию в стране по прошествии последних лет, назвал ее "самой трудной" в истории.
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