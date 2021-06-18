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Главная Новости Мир Азия КНДР должна готовиться к конфронтации с США - Ким Чен Ын
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КНДР должна готовиться к конфронтации с США - Ким Чен Ын

Это первое послание северокорейского лидера к США после инаугурации президента Джо Байдена

сегодня, 06:10
Автор:

Ольга Чародий

КНДР должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил во время пленума ЦК Трудовой партии Кореи, пишет Yonhap со ссылкой на KCNA.

КНДР должна готовиться к конфронтации с США - Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - фото из открытых источников

Лидер КНДР "детально проанализировал политическую тенденцию новой администрации США в отношении Республики и разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые необходимо поддерживать в отношениях с США в ближайшие дни".

"Генеральный секретарь подчеркнул необходимость подготовиться как к диалогу, так и к конфронтации, особенно полностью подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство нашего государства и его интересы для независимого развития, а также надежно гарантировать мирную среду и безопасность нашей страны", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также призвал "резко и оперативно отвечать на ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

Это первое послание северокорейского лидера к США после инаугурации президента Джо Байдена.

Как сообщали ранее Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в стране. С его слов, причиной является неурожай и пандемия коронавируса. Лидер Северной Кореи предупредил граждан, что еды будет недостаточно, и нужно готовиться к тяжелому периоду. Ким Чен Ын считает, что принятие ограничительные мероприятия затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем". Журналисты также подчеркнули, что глава КНДР выглядел заметно похудевшим.  Отмечается, что ранее диктатор, оценив ситуацию в стране по прошествии последних лет, назвал ее "самой трудной" в истории.



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20210618000351325?section=national/politics
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