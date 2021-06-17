Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в стране. С его слов, причиной является неурожай и пандемия коронавируса. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Ким Чен Ын - фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи предупредил граждан, что еды будет недостаточно, и нужно готовиться к тяжелому периоду. Ким Чен Ын считает, что принятие ограничительные мероприятия затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Журналисты также подчеркнули, что глава КНДР выглядел заметно похудевшим.

Отмечается, что ранее диктатор, оценив ситуацию в стране по прошествии последних лет, назвал ее "самой трудной" в истории.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в начале апреля Япония в одностороннем порядке продлила экономические санкции против КНДР до 2023 года. В свою очередь, Северная Корея стала первой страной в мире, которая отказалась принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио в этом году. Причиной похолодания в отношениях двух стран стали запуски северокорейскими военными баллистических ракет малой дальности 25 марта в нарушение резолюции ООН.

Ближайший советник северокорейского лидера Ким Чен Ына, вице-председатель Центральной военной комиссии при Трудовой партии, маршал Ри Пен-Чхоль назвал запуски ракет правом на самооборону КНДР в ответ на военную угрозу, которую представляют США и Южная Корея. "Комментарии" разбирались в причинах нового витка кризиса вокруг ракетной и ядерной программы Северной Кореи и ее возможных последствиях.

В материале нашего издания также можно прочитать, что администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того".





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