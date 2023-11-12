КНДР заявила об укреплении отношений с Россией: что известно

В Северной Корее заявили, что отношения с Россией и дальше будут крепнуть, несмотря на предупреждение и оговорку Америки и других стран. Об этом сообщает Yonhap.

Путин и Ким Чен Ын (фото из открытых источников)

В сообщении, опубликованном представителем министерства иностранных дел Северной Кореи, говорится, что Америка "должна привыкнуть к новой реальности растущих отношений между Севером и Россией".

Кроме этого, там назвали обвинения государственного секретаря США Энтони Блинкена по военному сотрудничеству КНДР и РФ "безответственными и провокационными", а также "усиливающими опасное политическое и военное напряжение на Корейском полуострове". Напомним, что "Комментарии" писали о том, что КНДР, Китай и Россия укрепляют сотрудничество . Союз Северной Кореи, России и Китая может привести к усилению ядерного арсенала Пхеньяна. Это произойдет за счет поставок плутония и высокообогащенного урана, которые необходимы для производства ядерных бомб. И этим обеспокоены на Западе. Как заявляет экс-руководитель Национальной ядерной исследовательской лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, нет никакого технического препятствия, чтобы РФ отправила 100 или даже 1000 килограммов плутония в Северную Корею. Еще в статье напоминают, что после того, как состоялась личная встреча глав КНДР Ким Чен Инна и РФ Владимира Путина, власти Северной Кореи переправили в РФ почти 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами, которые режим Путина будет использовать во время военного вторжения в Украину. В обмен на это, как утверждает сотрудник Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Северная Корея хочет получить от РФ "истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет".

