logo

BTC/USD

26722.41

ETH/USD

1798.38

LTC/USD

92.52

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Украина или Россия: кого граждане Казахстана поддерживают больше
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина или Россия: кого граждане Казахстана поддерживают больше

Бюро мониторинга общественного мнения Demoscope в Казахстане узнало настроения казахов по поводу войны и выяснило кого поддерживают больше.

сегодня, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Количество казахов, считающих, что Россия может вторгнуться в их страну, удвоилось за последние шесть месяцев. Несмотря на это, большинство граждан Казахстана занимает нейтральную позицию, однако Украину поддерживают более 20%, в то время как Россию менее 13%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Demoscope.

Украина или Россия: кого граждане Казахстана поддерживают больше

Кого поддерживают граждане Казахстана. Фото из открытых источников

С 3 по 12 мая 2023 года Бюро мониторинга общественного мнения Demoscope совместно с исследовательским центром PaperLab провели опрос граждан Казахстана по поводу их отношения войны в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Опрос показал, что среди населения Казахстана резко возросли опасения вторжения России в их страну. Шесть месяцев назад этот показатель составлял 8,3%, тогда как в мае удвоился и равняется и теперь в возможное нападение России на Казахстан верит 15%. Кроме того, 23,3% допускаю вторжение России при изменении определенных обстоятельств.

Исследование Demoscope узнало изменилось ли отношение казахов к России после начала ее полномасштабного вторжения. 51,5% опрошенных ответили, что отношение к РФ не изменилось, тогда как 32,6% отметили, что оно ухудшилось. Только 4,7% респондентов указали, что их отношение улучшилось с начала войны.

Кроме того, Бюро мониторинга общественного мнения Demoscope поинтересовалось поддержкой Украины или России в войне. Большинство жителей Казахстана занимают нейтральную позицию – 59,8% выбрали именно такой вариант. Украину поддерживают 21,1%, в то время как Россию – 12,8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, является ли украинский язык признаком патриотизма: результаты опроса .

Также "Комментарии" писали, что Казахстан сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://demos.kz/opros-tret-kazahstancev-stala-huzhe-otnositsja-k-rossii-posle-nachala-vojny/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!