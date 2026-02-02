logo

Компания Pokemon попала в скандал из-за храма Ясукуни
Компания Pokemon попала в скандал из-за храма Ясукуни

The Pokemon Company извинилась и отменила встречу в храме Ясукуни после негативной реакции Китая.

2 февраля 2026, 11:05
Компания The Pokemon Company оказалась в центре международного скандала после анонса мероприятия с карточной игрой Pokemon в токийском храме Ясукуни. Событие, которое было запланировано на 31 января, решили отменить, а компания публично извинилась на японском и китайском языках после волны критики со стороны китайских государственных медиа и пользователей соцсетей.

Компания Pokemon попала в скандал из-за храма Ясукуни

Pokemon отменила мероприятие в храме Ясукуни. Фото: AP

Храм Ясукуни – один из самых чувствительных символов военной истории Японии. Здесь чтят память около 2,5 млн. погибших японцев, среди которых и осужденные военные преступники Второй мировой войны. Для Китая и Кореи какие-либо события или официальные визиты в этот храм остро критикуются и воспринимаются как отсутствие раскаяния за преступления японского милитаризма.

Встреча в храме Ясукуни была организована сертифицированным игроком карточной игры Pokemon. Кроме того, компания сделала анонс о событии на официальном сайте, что и вызвало негодование в Китае. Государственная газета Жэньминь жибао, которая является голосом Коммунистической партии КНР, заявила, что бренды, которые "пренебрегают историей и ранят чувства китайского народа", рискуют быть отвергнутыми рынком.

В ответ The Pokemon Company признала ошибку и заявила, что мероприятие "не должно было состояться ни при каких обстоятельствах". Компания удалила упоминание с сайта, отменила событие и пообещала быть внимательнее к историческому и культурному контексту, отметив свой девиз "объединять мир с помощью Pokemon".

Источник: https://apnews.com/article/japan-china-yasumuni-pokemon-b826a5a8ecee7888e1a80322544e6b18
