Компанія Pokemon потрапила в скандал через храм Ясукуні

Компанія The Pokemon Company опинилася в центрі міжнародного скандалу після анонсу заходу з картковою грою Pokemon у токійському храмі Ясукуні. Подію, яка була запланована на 31 січня, вирішили скасувати, а компанія публічно вибачилася японською та китайською мовами, після хвилі критики з боку китайських державних медіа та користувачів соцмереж.

Pokemon скасувала захід у храмі Ясукуні. Фото: AP

Храм Ясукуні є одним із найчутливіших символів воєнної історії Японії. Тут вшановують пам’ять близько 2,5 млн загиблих японців, серед яких і засуджені воєнні злочинці Другої світової війни. Для Китаю та Кореї будь-які події або офіційні візити до цього храму гостро критикуються та сприймаються, як відсутність каяття за злочини японського мілітаризму.

Зустріч у храмі Ясукуні була організована сертифікованим гравцем карткової гри Pokemon. Крім того, компанія зробила анонс про подію на офіційному сайті, що й викликало обурення в Китаї. Державна газета Женьмінь жибао, яка є голосом Комуністичної партії КНР, заявила, що бренди, які "нехтують історією та ранять почуття китайського народу", ризикують бути відкинутими ринком.

У відповідь The Pokemon Company визнала помилку та заявила, що захід "не мав відбутися за жодних обставин". Компанія видалила згадку з сайту, скасувала подію та пообіцяла бути уважнішою до історичного та культурного контексту, наголосивши на своєму девізі "об’єднувати світ за допомогою Pokemon".

