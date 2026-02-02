logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія Компанія Pokemon потрапила в скандал через храм Ясукуні
commentss НОВИНИ Всі новини

Компанія Pokemon потрапила в скандал через храм Ясукуні

The Pokemon Company перепросила та скасувала зустріч у храмі Ясукуні після негативної реакції Китаю.

2 лютого 2026, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Компанія The Pokemon Company опинилася в центрі міжнародного скандалу після анонсу заходу з картковою грою Pokemon у токійському храмі Ясукуні. Подію, яка була запланована на 31 січня, вирішили скасувати, а компанія публічно вибачилася японською та китайською мовами, після хвилі критики з боку китайських державних медіа та користувачів соцмереж.

Компанія Pokemon потрапила в скандал через храм Ясукуні

Pokemon скасувала захід у храмі Ясукуні. Фото: AP

Храм Ясукуні є одним із найчутливіших символів воєнної історії Японії. Тут вшановують пам’ять близько 2,5 млн загиблих японців, серед яких і засуджені воєнні злочинці Другої світової війни. Для Китаю та Кореї будь-які події або офіційні візити до цього храму гостро критикуються та сприймаються, як відсутність каяття за злочини японського мілітаризму.

Зустріч у храмі Ясукуні була організована сертифікованим гравцем карткової гри Pokemon. Крім того, компанія зробила анонс про подію на офіційному сайті, що й викликало обурення в Китаї. Державна газета Женьмінь жибао, яка є голосом Комуністичної партії КНР, заявила, що бренди, які "нехтують історією та ранять почуття китайського народу", ризикують бути відкинутими ринком.

У відповідь The Pokemon Company визнала помилку та заявила, що захід "не мав відбутися за жодних обставин". Компанія видалила згадку з сайту, скасувала подію та пообіцяла бути уважнішою до історичного та культурного контексту, наголосивши на своєму девізі "об’єднувати світ за допомогою Pokemon". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені розкрили таємницю моторошної мумії-русалки з Японії.

Також "Коментарі" писали, що в Білорусі звинуватили гру Pokemon Go у зборі секретної інформації про військові об'єкти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://apnews.com/article/japan-china-yasumuni-pokemon-b826a5a8ecee7888e1a80322544e6b18
Теги:

Новини

Всі новини