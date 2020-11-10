Россия вводит войска в Нагорный Карабах (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин сообщил о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Миротворцы будут размещены в Карабахе вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения. По словам Путина, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых ими позициях. Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил российский президент.

Он также добавил, что все экономические и транспортные связи региона разблокируются с подписанием совместного заявления.

Минобороны России также сообщило о начале переброски российских военных в Карабах. Около 2 тыс. военнослужащих доставят самолетами Ил-76 из аэропорта Ульяновска.

Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Армении начались массовые акции протестов. Демонстранты уже захватили Дом правительства в Ереване и продолжают собираться на улицах больших городов. Все началось после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Россия, Армения и Азербайджан подписали меморандум о перемирии.











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