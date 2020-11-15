Армения планирует вернуть беженцев в Нагорный Карабах

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 15 ноября, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили выполнение соглашений, подписанных 10 ноября, о прекращении огня. Об этом сообщается на сайте МИД Армении.
Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных арцахских армян. Министры также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста.
Напомним, жители поселков в Нагорном Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение. Недавно в Сети появилось видео, на котором военнослужащий азербайджанской армии взобрался на церковь в Нагорном и кричал "Аллах Акбар". Местные жители назвали это "осквернением культурного наследия" Нагорного Карабаха.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина. После объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протеста и массовые беспорядки в нескольких городах.
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